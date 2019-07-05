В Минске назвали победителей бизнес-конкурса «Человек дела»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Стали известны победители одного из самых авторитетных конкурсов в Минске. Из сотен участников награду «Человек дела-2019» получили 12 лучших бизнесменов, сообщает телеканал «МИР 24».

В состязании участвовали высокотехнологичные предприятия, которые делают ставку на инновационное развитие. Расширяется и география конкурса. В списке лауреатов – представители как регионов, так и стран ближнего зарубежья. Например, Азербайджана. В деловом сообществе эти предпринимательские победы называют «Оскарами» белорусскому бизнесу. За пару десятилетий конкурс стал своего рода индикатором бизнес-среды.

«Нам нужно высвобождать инициативу предпринимательства. Конкурс этому как раз и служит. За 23 года мы отметили 274 человека, которыми может гордиться наша страна», – подчеркнул руководитель проекта Виктор Жук.

Лауреатам конкурса «Человек дела-2019» вручили дипломы и памятные призы работы белорусского скульптора Сергея Гумилевского.

