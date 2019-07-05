В Минске 7 июля изменят маршруты городского транспорта

Источник материала: Аргументы и факты

Седьмого июля с 10:00 до 12:30 и с 14:00 ориентировочно до 18:30 вносятся изменения в работу маршрутов городского пассажирского транспорта, сообщили в Минсктрансе.

Движение автобусов маршрутов №44, 136 организуется в прямом направлении от просп. Победителей по ул. Нарочанской, Тимирязева, автодороге Р28, в обратном направлении - от ст. Ждановичи по ул. Парковой, продолжению просп. Победителей, МКАД, ул. Тимирязева, Нарочанской, просп. Победителей и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке ОП «пос. Пионерский», «2-я городская детская больница», «Камайская», «Ратомская».

Движение автобусов маршрута №119С со стороны ж/д вокзала организуется до ДС Веснянка по ул. Нарочанской.