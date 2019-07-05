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В Минске 7 июля изменят маршруты городского транспорта

06.07.2019 08:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске 7 июля изменят маршруты городского транспорта
Фото из открытых источников

Седьмого июля с 10:00 до 12:30 и с 14:00 ориентировочно до 18:30 вносятся изменения в работу маршрутов городского пассажирского транспорта, сообщили в Минсктрансе. 

Движение автобусов маршрутов №44, 136 организуется в прямом направлении от просп. Победителей по ул. Нарочанской, Тимирязева, автодороге Р28, в обратном направлении - от ст. Ждановичи по ул. Парковой, продолжению просп. Победителей, МКАД, ул. Тимирязева, Нарочанской, просп. Победителей и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке ОП «пос. Пионерский», «2-я городская детская больница», «Камайская», «Ратомская».

Движение автобусов маршрута №119С со стороны ж/д вокзала организуется до ДС Веснянка по ул. Нарочанской.

Движение автобусов маршрута №91 организуется в направлении КП Веснинка по ул. Пионерской, Крупецкой, Веснинка, Семковской, пер. Веснинка, ул. Веснинка, в обратном направлении – без изменений. 

В Минске 7 июля изменят маршруты городского транспорта
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