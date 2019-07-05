«Евроторг» намерен обжаловать решение суда по «делу «Широких»

Источник материала: Аргументы и факты

МАРТ принял свое решение после расследования по фактам, предъявленным гомельской торговой сетью «Широких».

Два года назад компания «Широких» обратилась в министерство с заявлением о том, что «Евроторг» оказывал на нее давление через поставщиков, пытаясь заставить повысить цены. Отказ повышать цены и устанавливать ценовую дистанцию привел к тому, что поставщики прекращали отгрузки в адрес гомельской сети.

С точки зрения ООО «Евроторг», ни один факт, изложенный МАРТ в качестве основы обвинения в адрес «Евроторга», не нашел своего документального подтверждения в материалах дела.

Установление факта нарушения антимонопольного законодательства путем выборочного использования «подходящих» доказательств (которые, исходя из их содержания и косвенного характера, трудно назвать подходящими) без какой-либо оценки других материалов дела, напрямую опровергающих факты неконкурентного поведения, не представляется законным и обоснованным.

Все материалы дела и доказательства, исследованные в суде, подтверждают, что со стороны ООО «Евроторг» отсутствовали действия, содержащие признаки недобросовестной конкуренции, а все действия по отношению к ООО «Широких» совершались отдельными менеджерами отдельно взятых поставщиков, которые не имеют к ООО «Евроторг» никакого отношения и не являются нашими сотрудниками и торговыми представителями.

Эти же сотрудники в своих пояснениях МАРТ отрицали факт коммуникации с «Евроторгом»; сами компании, в которых работают данные лица, в официальных письмах в адрес МАРТ опровергли какое-либо давление со стороны «Евроторга». Однако министерство совершенно безосновательно заявляет, что это и является следствием давления. Это мнение МАРТ ничем не подкреплено.

Более того, создается опасный прецедент, который может быть использован для недобросовестной конкурентной борьбы в будущем: любая компания может быть обвинена в нарушении антимонопольного законодательства на основе переписки в Viber третьих лиц с ее конкурентами и подачи жалобы в МАРТ.

Компания ООО «Евроторг» уверена, что сможет доказать свою правоту и справедливость восторжествует.