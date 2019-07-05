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«Евроторг» намерен обжаловать решение суда по «делу «Широких»

06.07.2019 09:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Евроторг» намерен обжаловать решение суда по «делу «Широких»
Фото из открытых источников

МАРТ принял свое решение после расследования по фактам, предъявленным гомельской торговой сетью «Широких».

«Евроторг» намерен обжаловать решение суда по «делу «Широких» Верховный суд признал недобросовестную конкуренцию со стороны «Евроторга»

Два года назад компания «Широких» обратилась в министерство с заявлением о том, что «Евроторг» оказывал на нее давление через поставщиков, пытаясь заставить повысить цены. Отказ повышать цены и устанавливать ценовую дистанцию привел к тому, что поставщики прекращали отгрузки в адрес гомельской сети.

С точки зрения ООО «Евроторг», ни один факт, изложенный МАРТ в качестве основы обвинения в адрес «Евроторга», не нашел своего документального подтверждения в материалах дела.

Установление факта нарушения антимонопольного законодательства путем выборочного использования «подходящих» доказательств (которые, исходя из их содержания и косвенного характера, трудно назвать подходящими) без какой-либо оценки других материалов дела, напрямую опровергающих факты неконкурентного поведения, не представляется законным и обоснованным.

Все материалы дела и доказательства, исследованные в суде, подтверждают, что со стороны ООО «Евроторг» отсутствовали действия, содержащие признаки недобросовестной конкуренции, а все действия по отношению к ООО «Широких» совершались отдельными менеджерами отдельно взятых поставщиков, которые не имеют к ООО «Евроторг» никакого отношения и не являются нашими сотрудниками и торговыми представителями.

Эти же сотрудники в своих пояснениях МАРТ отрицали факт коммуникации с «Евроторгом»; сами компании, в которых работают данные лица, в официальных письмах в адрес МАРТ опровергли какое-либо давление со стороны «Евроторга». Однако министерство совершенно безосновательно заявляет, что это и является следствием давления. Это мнение МАРТ ничем не подкреплено.

Более того, создается опасный прецедент, который может быть использован для недобросовестной конкурентной борьбы в будущем: любая компания может быть обвинена в нарушении антимонопольного законодательства на основе переписки в Viber третьих лиц с ее конкурентами и подачи жалобы в МАРТ.

Компания ООО «Евроторг» уверена, что сможет доказать свою правоту и справедливость восторжествует.

 
 
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Накануне Верховный суд признал недобросовестную конкуренцию со стороны «Евроторга».
 
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