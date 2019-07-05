Источник материала: Tut.by

Матч белорусского «класико» между минским «Динамо» и БАТЭ посетил председатель Минского горисполкома Анатолий Сивак. В коротком интервью журналисту «Прессбола» глава столицы вспомнил свое футбольное прошлое и рассказал, почему он не видит противоречия в том, что город является владельцем двух футбольных команд, что по регламенту АБФФ карается понижением в классе одной из них. А еще, мэру увиденное на «Тракторе» не понравилось.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Болельщикам минского «Динамо», да и не только им, интересна судьба клуба. Перейдет ли он в руки российскому бизнесмену Гуцериеву, или вовсе отправится в чемпионат России? Есть ли какие-то новости по этому поводу и когда можно ждать конкретики?

— Вообще не знаю, откуда идет это нагнетание российской темы. Мне об этом ничего не известно. Поэтому на эти обсуждения пытаюсь особенно не реагировать.

У нас есть проблемы гораздо большие, нежели дискуссии в интернете. На данный момент основной акционер «Динамо» — город. Из этого и исходим.

— А как тогда быть с ФК «Минск», который также является собственником города?

— А разве должно быть иначе? «Минск», насколько я помню, — государственное учреждение. «Динамо» — акционерное общество. Не вижу противоречий.

— Однако в регламенте федерации сказано, что у двух клубов не может быть один собственник.

— У меня не было времени сидеть и подробно изучать документы и пункты регламента. На первом этапе ситуация на данный момент такая. «Динамо» шло ко дну, клуб прекратили финансировать. И хорошо, что мы начали вовремя им заниматься.

— Как вам игра?

— Очень давно не был на футболе. Сегодня вообще вспоминал, как в него играют. Утрирую, конечно, все не до такой степени плохо. Но пока то, что увидел, не понравилось.



Фото: Александр Какшинский, БАТЭ

— Почему?

— Смотрел и вспоминал давние времена. Я в свое время на протяжении четырех лет учился в гомельском техникуме, и еще пять лет в институте. И постоянно ходил на матчи второй советской лиги, где выступал «Гомсельмаш».

По моим внутренним ощущениям тот футбол был интереснее и качественнее, чем сегодняшний. Там Кучук играл, другие известные футболисты. Народ на тех игроков ходил. А когда приезжал в Минск, обязательно старался попасть на игру «Динамо» в высшей лиге.

Ну, а потом футбол у меня остался лишь в телевизоре: матчи сборной, иногда игры английского или испанского чемпионата и крупные турниры вроде чемпионата мира. Работа никогда не оставляла времени не то что заниматься, а просто следить за спортом.

А сейчас ситуация другая. Это часть работы. Город ведь стал основным акционером минского «Динамо». Уже как раз прошли «апелляционные» заседания в экономическом суде. Сегодня пятница, вечер — подумал, почему бы не прийти на стадион.

— Апелляции бывших акционеров, конечно же, были отклонены?

— Да.

Напомним, тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча сказал , что его команда играет не для мэра, а для всех болельщиков.