О военных летчиках

Источник материала: Пинский Вестник

О том, что началось большое сражение в Белоруссии и Красная Армия теснит фашистов, пинчуки догадывались по участившимся полетам самолетов с освобожденной части северной Украины. Оттуда было удобней всего пробиться к коммуникациям противника, нанося удары почти с тыла. Фронт еще был далеко, но полешуки уже становились свидетелями воздушных боев и не только - принимали участие в судьбе советских летчиков, оказавшихся на оккупированной врагом территории.

В семейной истории москвича Виктора Павлова Пинску, Пинщине отводится особое место. Собственно, если бы не спасение его отца местными жителями и партизанами в июне-июле 1944 года, никой истории бы не было. Спустя 75 лет супруги Виктор и Елена Павловы посетили место, где разыгралась военная драма - вначале в небе, затем на земле. Направляющийся на блокировку противовоздушной обороны и аэродрома в Барановичах ленд-лизовский «Бостон» был атакован немецкими истребителями, сбит и упал в нескольких километрах севернее деревни Лыще. Сельчане уже погасили огни в домах, когда небо озарилось вспышками и за околицей прогремел взрыв. Сегодня трудно определить, кто отважился пробраться на заболоченный луг к пылающему самолету, но важно, что это произошло до прихода немцев. Живым нашли приземлившегося опустившегося на парашюте стрелка-радиста. Это и был 23-летний Юрий Павлов, гвардии старшина 27-го гвардейского авиационного полка дальнего действия. Ему оказали помощь, доставили к партизанской заставе.



- Отец рассказывал, что получил сорок ранений, впоследствии стал плохо слышать. Тогда мог умереть, если бы вовремя не поспела помощь, - говорит Виктор Юрьевич. - Сегодня, находясь на пинской земле, мои слова признательности все сельчанам, которые сохранили для меня и брата отца, а девушке Нине из полковой ремонтной мастерской, нашей матери, - будущего мужа.



Командир корабля гвардии капитан Иван Богославский и штурман гвардии лейтенант Владимир Романов погибли на месте. В этом удостоверились партизанские разведчики перед самым приходом гитлеровцев. Немецкий отряд живых не искал и искрошил остатки «американца» из минометов и пулеметов. Со временем торфяник стал полем, а урочище получило название «У самолета». Спустя четыре десятилетия, когда благодаря настойчивости следопытов Лыщенской школы удалось восстановить ход тех событий, здесь ничего и нашли. В мае 1987 года на открытии памятника погибшим летчикам вместо останков захоронили гильзу с землей, взятой на месте их гибели. Теперь интерес к этой истории проявляют историко-патриотическо-технический отряд «Авиапоиск-Брест» и пинский историко-патриотический клуб «Поиск». Кстати, есть предположение, что тело командира после обстрела немцев все же забрали партизаны и похоронили летчика в одной их близлежащих деревень, а стрелок Юрий Павлов мог находиться в расположении 208-го партизанского полка имени И.Сталина, взаимодействующего с частями наступающей 61-й армии. Едва встав на ноги, он продолжил дело своих боевых товарищей: взял в руки оружие. До освобождения Пинска оставалось две недели. В документе на представление к воинской награде, который привез с собой Виктор Юрьевич, отмечено «соединившись с партизанским отрядом, товарищ Павлов вместе с ним принимал участие в боевых операциях по разгрому немецких гарнизонов в деревне Новый Двор, местечке Погост, разрушению железнодорожных и шоссейных дорог в районе Лунинец-Пинск», во всех схватках проявил мужество и отвагу, огнем своего автомата метко разил врага, мстя за смерть своих товарищей. При освобождении города Пинска партизанский отряд соединился с частями Красной Армии, и товарищ Павлов возвратился в свою часть». Уже 5 августа он был награжден орденом Отечественной войны первой степени.



- Ранение дало о себе знать, после войны отца не оставили в авиации, семья поселилась в Москве, - продолжает разговор Виктор Юрьевич. - Память позвала в дорогу, я работал инженером по бурению нефтяных и газовых скважин, много где побывал, но самую важную поездку совершаю сейчас, по местам, где летал отец. Приехали еще посмотреть на Беларусь, которая отмечает свой главный праздник. Именно сейчас как никогда остро ощущаю причастность к происходящему через судьбу своего отца, ведь она так тесно оказалась связана с Полесьем, Пинщиной.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ