ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вороновском районе новый глава землеустроительной службы

06.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Вороновском районе новый глава землеустроительной службы

1 июля коллектив отдела землеустройства Вороновского райис-полкома  возглавил новый руководитель — Евгений  Сушинский.

Евгений Станиславович родился 14 января 1983 года в г.п. Вороново. В 2003 году окончил Новогрудский государственный аграрный колледж, в 2009-м — Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «землеустройство».

Трудовую деятельность начал в Вороновском районе в 2003 году художником-оформителем центральной библиотеки Вороновской ЦБС. С 2004 по 2010 год работал главным специалистом землеустроительной и геодезической службы Вороновского района Гродненской областной землеустроительной и геодезической службы, в 2010-2011 годах — главным специалистом землеустроительной службы Вороновского райисполкома. В 2012-2013гг. занимал такую же должность в Дятловском райисполкоме.

С 2013 года профессиональная деятельность Е.С. Сушинского снова связана с Вороновским районом. Три года работал в должности инженера по снабжению районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, с 2016 года до назначения на нынешнюю должность был инженером производственно-технического отдела Вороновского РУП  ЖКХ.

Е.С. Сушинский  женат, воспитывает дочь.

Татьяна ДУДКО.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 июля коллектив отдела землеустройства Вороновского райис-полкома  возглавил новый руководитель — Евгений  Сушинский. Евгений Станиславович родился 14 января 1983...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Евроторг» намерен обжаловать решение суда по «делу «Широких»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика