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В Вороновском районе новый глава землеустроительной службы
06.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
1 июля коллектив отдела землеустройства Вороновского райис-полкома возглавил новый руководитель — Евгений Сушинский.
Евгений Станиславович родился 14 января 1983 года в г.п. Вороново. В 2003 году окончил Новогрудский государственный аграрный колледж, в 2009-м — Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «землеустройство».
Трудовую деятельность начал в Вороновском районе в 2003 году художником-оформителем центральной библиотеки Вороновской ЦБС. С 2004 по 2010 год работал главным специалистом землеустроительной и геодезической службы Вороновского района Гродненской областной землеустроительной и геодезической службы, в 2010-2011 годах — главным специалистом землеустроительной службы Вороновского райисполкома. В 2012-2013гг. занимал такую же должность в Дятловском райисполкоме.
С 2013 года профессиональная деятельность Е.С. Сушинского снова связана с Вороновским районом. Три года работал в должности инженера по снабжению районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, с 2016 года до назначения на нынешнюю должность был инженером производственно-технического отдела Вороновского РУП ЖКХ.
Е.С. Сушинский женат, воспитывает дочь.
Татьяна ДУДКО.
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1 июля коллектив отдела землеустройства Вороновского райис-полкома возглавил новый руководитель — Евгений Сушинский. Евгений Станиславович родился 14 января 1983...
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