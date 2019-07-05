В Вороновском районе новый глава землеустроительной службы

Источник материала: Вороновская газета





1 июля коллектив отдела землеустройства Вороновского райис-полкома возглавил новый руководитель — Евгений Сушинский.

Евгений Станиславович родился 14 января 1983 года в г.п. Вороново. В 2003 году окончил Новогрудский государственный аграрный колледж, в 2009-м — Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «землеустройство».

Трудовую деятельность начал в Вороновском районе в 2003 году художником-оформителем центральной библиотеки Вороновской ЦБС. С 2004 по 2010 год работал главным специалистом землеустроительной и геодезической службы Вороновского района Гродненской областной землеустроительной и геодезической службы, в 2010-2011 годах — главным специалистом землеустроительной службы Вороновского райисполкома. В 2012-2013гг. занимал такую же должность в Дятловском райисполкоме.

С 2013 года профессиональная деятельность Е.С. Сушинского снова связана с Вороновским районом. Три года работал в должности инженера по снабжению районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, с 2016 года до назначения на нынешнюю должность был инженером производственно-технического отдела Вороновского РУП ЖКХ.

Е.С. Сушинский женат, воспитывает дочь.

Татьяна ДУДКО.