Проверенная временем кооперация

Источник материала: Вороновская газета

Уважаемые работники и ветераны потребительской кооперации!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником —

и 75-летием потребкооперации Вороновского района!

За прошедшие десятилетия потребительская кооперация неоднократно переживала реформирование и реорганизацию, но на всех этапах своего развития она сохранила социальную направленность, призванную служить людям. Сегодня изменяющаяся экономическая ситуация и сама жизнь ставят перед ней новые задачи грамотного вхождения в рынок, повышения конкурентоспособности. Выражаем уверенность, что благодаря трудолюбию, компетентности работников отрасль обеспечит динамичный прорыв в развитии системы и реализует новые возможности в повышении уровня и качества торгового обслуживания населения.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и дальнейших профессиональных успехов.

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

Сегодня — День кооперации. У работников Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества — 75-летний юбилей. Хороший повод оглянуться назад, оценить достигнутое, заглянуть в будущее.

Дела давно минувших дней





— Точкой отсчета районной кооперации стал июль 1944 года, — рассказал директор филиала Валерьян Андруконис. — В ее состав входили Бастунский совхозрабкооп, Беняконское и Вороновское потребобщества, районная заготовительная контора. Обслуживанием населения тогда занималась только потребкооперация, поэтому люди охотно поддерживали ее своими средствами. В середине 60-х годов в районе уже имелось 182 торговых объекта, в том числе и 32 лавки на дому. Их услугами пользовались 50 тысяч человек в 403 населенных пунктах.

В 70-е годы благодаря организаторским способностям тогдашнего председателя правления райпотребсоюза Иосифа Кузьмы началось активное строительство предприятий торговли в сельской местности. В Вороново возводится универмаг, на базе хлебопекарни создается комбинат кооперативной промышленности, в Бастунах строится комплекс складских помещений. Успехи вороновских кооператоров в становлении материальной базы были высоко оценены государством. В 1990 году по итогам Всесоюзного социалистического соревнования Вороновский райпотребсоюз был удостоен переходящего Красного Знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ЦК ВЛКСМ. Время не стоит на месте и постоянно требует поиска новых подходов и путей развития.

День сегодняшний







В 2011 году районное потребобщество стало Вороновским филиалом облпотребобщества. За 75 лет существования у кооперации были подъемы и спады. Но какие бы ни складывались условия, эта организация не изменяет своему предназначению — она удовлетворяет потребности сельских и городских жителей. В настоящее время Вороновский филиал — это многоотраслевая система, которая объединяет розничную торговлю, общественное питание, заготовки, рынок, транспорт, производство, услуги. В районе действуют 47 торговых предприятий, 7 автомагазинов и 9 предприятий общественного питания. К сожалению, численность населения в районе уменьшается, соответственно сокращается и наличие торговых площадей, объекты закрываются. Оставшиеся же реконструируются и модернизируются согласно концепции типизации под известным брендом «Родны кут». Конечно, открывшиеся в последнее время магазины других форм собственности влияют на работу филиала, но кооператоры находят и принимают определенные решения, которые дают возможность отрасли развиваться и быть конкурентоспособной.

— Благополучие потребительской кооперации во многом определяется нашим умением работать, — продолжила беседу начальник отдела кадров филиала Лилия Любянец. — Не смотря на то, что численность специалистов сокращается, в нашей сфере остаются самые достойные ее представители. Вместе мы стремимся добросовестно выполнять свои обязанности и задачи. И по итогам работы за 2018 год — у нас второе место среди филиалов области. В этот праздничный день хочется выразить особую благодарность ветеранам кооперации: М.В. Тарасовой, А.В. Свербут, А.П. Батуро, Т.И. Новиковой, Г.В. Шешко, Ч.А. Мокрицкой, А.П. Гричик, В.П. Мурашко, П.И. Деменчуку, Е.Ф. Климук, В.В. Сончик, А.И. Мекка, З.П. Сехович, М.Ф. Масель, Е.И Позняк, З.Л. Жегздрин и многим другим. Ведь именно они создавали материально-техническую базу, внесли достойный вклад в развитие нашей системы и передали свой богатый опыт нынешнему поколению кооператоров. Творчески, грамотно сегодня работают И.В. Полякова, Л.Т. Баранович, Т.А. Жемойдь, Л.Э. Рудиковская, В.И. Наркевич, Я.В. Юхновская, Г.А. Станевич, Е.М. Вильбик, А.Б. Пашковская, Ч.И. Андрушкевич, Т.В. Стефанович, И.В. Кулевич, Н.И. Стефанович, А.И. Тимошевская и многие другие.

Залог успеха — грамотные и инициативные работники

В подтверждение этому — наш предпраздничный рейд по торговым объектам филиала. Приятно было посетить минимаркет «Родны кут» в агрогородке Жирмуны. В уютном торговом зале разнообразный и широкий ассортимент колбасных, хлебобулочных и кондитерских изделий, богатый выбор соков и напитков, других товаров…







— В среднем за день у нас бывает до 500 покупателей, — приветливо встретила нас заведующая Елена Руселевич. — Особенно много людей обслуживаем в выходные и предпраздничные дни, возрастает количество посетителей в летний период. Товарооборот постоянно увеличивается. Если в прошлом году он составлял 50 тысяч рублей, то за прошедшие месяцы этого года наторговали почти на 70 тысяч. Стараемся удовлетворить все запросы покупателей, а если в наличии нет какого-то товара, например, цемента, то по заявкам обязательно завезем и выполним просьбу человека. Коллектив наш очень сплоченный. Уже больше 15-ти лет со мной работают Ольга Дайлидко, Ирина Кевлен и Ольга Лазаренко. Хорошо знаем друг друга. Доверие и ответственность — главные наши козыри, поэтому и недостач в магазине не бывает.







Самые искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником мы адресовали и Марине Запасник, заведующей кафе в агрогородке Мисевичи. Доброжелательность и любовь к своему делу чувствовались буквально в каждом ее слове.

— В сфере общественного питания тружусь 10 лет, и все это время в Мисевичах, — поделилась историей своего профессионального пути Марина Иосифовна. — Правда, до этого полезные азы приготовления пищи получила в Клайшанской школе, где работала поваром. Честно говоря, по специальности я бухгалтер, но не по душе была эта работа. Поэтому поменяла сферу деятельности. Готовить для людей — это и большая ответственность, и одновременно истинное удовольствие. Особенно, если твои клиенты — труженики сельского хозяйства. Посевная, сенокос, потом жатва и многие другие уборочные работы — все это заботы аграриев сельхозпредприятия «Мисевичи». Мое дело — вкусно и сытно их накормить, чтобы работа спорилась. Меню на каждый день составляю новое. Разные супы, а в жаркую погоду — холодничок. На второе — гуляш, котлеты, голубцы, птица… Спасибо говорят не только наши механизаторы, но и работники со Столинщины, которые трудятся в хозяйстве по договору. Кормила и вертолетчиков — они проводили склеивание рапса. Принимаю заказы от населения на проведение различных семейных торжеств, поминок. Надеюсь, что в скором времени, как обещал директор филиала, в нашем кафе обновят фасад, заменят окна, улучшат интерьер зала. И оно станет более привлекательным для сельчан.







Чувство ответственности, несомненно, свойственно и заведующей автомагазином Светлане Коваленко. С ней мы познакомились в деревне Свилы, куда она с водителем Ришердом Каминским точно по графику привезли продовольственные товары.

— Обслуживаем деревни Беняконского и Конвелишского сельсоветов, — рассказала нам Светлана Владимировна. — Работаем пять дней в неделю. Очень нравится общение с сельчанами — они такие искренние, отзывчивые, добрые. Поэтому всегда стремлюсь обслужить их как можно лучше, учитываю все просьбы и замечания. Товары у нас хорошего качества. Одних колбас только 15 наименований, куры копченые, рулеты, овощи, фрукты… Запасы пополняем ежедневно, сроки реализации выдерживаем. Покупают неплохо, следовательно и выручка есть. К примеру, за прошлый месяц она составила 20 тысяч рублей. Чем больше выручка, тем выше у меня зарплата.

— Нам повезло, что нас обслуживает Светочка. Очень вежливый, культурный продавец. Всегда посоветует, что выбрать и купить. За такую работу выпишите ей премию, — чуть ли не в один голос оценили старания заведующей автомагазином сельчанки Веня Своробович и Галина Васюкевич.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.