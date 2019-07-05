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Имей 100 рублей. Как попасть на концерт легендарных Scorpions бесплатно

06.07.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 июля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на концерт Scorpions 15 ноября в «Минск-Арене». Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 12 июля.

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке


Фото предоставлено организаторами

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 3 парных билета. Соответственно, победителей будет 3, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 11 июля, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 12 июля.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Scorpions — одна из самых популярных и старейших групп на планете: 18 студийных альбомов, 74 сингла более 200 раз становились «золотыми», «платиновыми», даже «мультиплатиновыми» и много раз занимали первые места в хит-парадах разных стран. По всему миру только официально было продано более 110 млн записей рок-группы.
В 2015 году группа отметила свое 50-летие, а в 2017 года отправилась в грандиозный мировой тур Crazy world, в котором исполняет свои самые известные песни: Send me an angel, Rock you like a hurricane, Still loving you, Big city nights и, конечно же, легендарную Wind of change.

Когда: 15 ноября, 20.00.

Где: .

Сколько: от 93 до 194 рублей.

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Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

>> скачать для iOS

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Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт

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Теги: Минск
 
 
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6 июля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на концерт Scorpions 15 ноября в «Минск-Арене»....
 
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