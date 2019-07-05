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Величие и память. 50 лет назад состоялось торжественное открытие Кургана Славы в Беларуси

06.07.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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5 июля 1969 года, 50 лет назад, состоялось торжественное открытие Кургана Славы в Беларуси. Известный мемориал  расположен на  трассе Минск — Москва.

Находится величественный памятник  в месте, где  летом 1944 года была разгромлена 105-тысячная группировка гитлеровцев.  «Минский котел» и стал кульминационным моментом — огромным шагом ко дню освобождения Беларуси. Сражение завершилось 11 июля, оно вошло в  крупномасштабную наступательную операцию  Великой Отечественной войны, проводившуюся  с 23 июня по 29 августа 1944 года, одну из крупнейших военных операций за всю историю человечества — «Багратион».

Величие и память. 50 лет назад состоялось торжественное открытие Кургана Славы в Беларуси

Курган Славы венчает мемориал из четырех штыков. Они — символы четырех фронтов, освободивших Беларусь. 1, 2 и 3-й Белорусские и 4-й Прибалтийский. Штыки стоят в центре кольца, на котором изображены суровые мужские лица  защитников Отечества.

В настоящее время Курган Славы — это мемориал и музей боевой техники под открытым небом, который ежемесячно посещают тысячи человек, чтобы выразить благодарность за Великую Победу, за мирное небо сегодняшних дней. Ведь каждая песчинка этой горы хранит память  времен войны. О том, что когда-то сюда  люди по горстке свозили землю с мест боевой славы и городов-героев Советского Союза, каждый школьник знает с уроков истории.

белорусы свято чтят это место. По инициативе Федерации  профсоюзов  Беларуси в честь 75-летия освобождения республики  от  немецко-фашистских захватчиков и 50-летия создания мемориального комплекса  «Курган Славы»  решено расширить  экспозицию  военной  техники — здесь будет  установлен легендарный штурмовик «Ил-2».

Подготовила

Инна ВАСИЛЕВИЧ.


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Теги: Минск
 
 
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5 июля 1969 года, 50 лет назад, состоялось торжественное открытие Кургана Славы в Беларуси. Известный мемориал  расположен на  трассе Минск
 
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