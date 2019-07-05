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Выпуск этой легендарной машины с закрытой кабиной и убирающимися шасси, чья защищенность превосходила все другие самолеты, был начат в 1941 году…

06.07.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Иван Кожедуб и Александр Покрышкин, Алексей Маресьев и Николай Гастелло, Захар Сорокин и Леонид Белоусов, Леонид Беда и Сергей Горелов и многие другие… Летчики-герои… О них помнят. Их имена — в истории страны, которая в послевоенные годы восстанавливалась из пепла. И сотни, тысячи отдавших свою жизнь за наше мирное небо. А также — их боевые машины,  с помощью которых асы  советской авиации приближали долгожданную победу.

Об их подвигах сегодня узнают из фильмов  «В бой идут одни старики», «Особо важное задание», «Ты должен жить» и других.

Выпуск этой легендарной машины с закрытой кабиной и убирающимися шасси, чья защищенность превосходила все другие самолеты, был начат в 1941 году…

Выпуск этой легендарной машины с закрытой кабиной и убирающимися шасси, чья защищенность превосходила все другие самолеты, был начат в 1941 году. А начиналось всё в 1938 году, когда на имя Иосифа Сталина конструктор Сергей Ильюшин направил докладную записку о необходимости создания бронированного штурмовика. И получил одобрение. Существует даже точная статистика. Всего самолетов под маркой «Ил-2» было  выпущено 36163. Штурмовик, который заслуженно получил  название «летающий танк» из-за своей брони, использовался для  непосредственной поддержки  наземных войск. «Помощник пехоты» мог, летая на высоте 10 — 20 метров, уничтожая технику и живую силу фашистов, открывавших беспорядочный огонь, быть неуязвимым для пулеметов, автоматов и даже малокалиберных пушек. В Красной армии  его еще называли «горбатый» (из-за формы фюзеляжа).

Среди немецких летчиков он пользовался дурной славой. Появление в небе «Ил-2» вызывало у противника жуткую панику. Ведь советский штурмовик слыл «бетонным самолетом», «черной смертью», так как стальная  броня 4-тонной машины выдерживала очень серьезные  повреждения. В истории известен случай, когда «Ил-2» дотянул до своего аэродрома, имея более пятисот повреждений. А в книге М. Кэйдина «Тигры горят!» описаны сражения на Курской дуге, где американский  автор  подчеркивает мощь советской авиации, тем самым заставляя по-новому взглянуть на Вторую мировую войну, когда из-за силы гитлеровского милитаризма вся Европа оказалась втянута в борьбу с Германией.

Это был самый массовый самолет 1940-х годов. Сериями эти  машины готовились на конвейерах Воронежа, Куйбышева, Москвы. Авиаконструкторы экспериментировали, дорабатывали, меняли бронирование, вооружение «небесного танка». Кабина  была как одноместной, так и двухместной.

Чтобы защищаться от вражеских «мессеров», у штурмовиков появились стрелки, прикрывающие от атак сзади.

Летчики-штурмовики вдохновляли своими подвигами, постоянно оттачивая навыки, удивляя маневрами в бою, включая и так  называемую «мертвую петлю»,  совершая воздушные и огненные  тараны, порой — ценой своей жизни. Усиливалась взлетная мощность защитника воздушных и наземных рубежей. Конструкция  настолько улучшилась, что  даже бензобаки изготавливались из таких материалов, что пробоины в них через некоторое  время затягивались специальным составом, который загустевал на открытом воздухе.

Во время войны советские самолеты «Ил-2» получили еще одно прозвище — «лаптежники». С выпущенными в полете шасси пилоты пристраивали машины к строю вражеских самолетов и уничтожали их, пользуясь внешним сходством с немецкими бомбовозами. Отсюда среди пилотов и пошла фраза «обуть в лапти» фашистов.

Свою боевую деятельность воздушная машина, легендарный штурмовик начинал в 1941 году в Белорусском особом военном округе. Бои под Сталинградом в конце 1942 — начале 1943-го. На Кур-ской дуге, где советские «Илы» уничтожали  немецкие войска, сбрасывая на  танковые колонны фашистов «черную смерть» бронебойных снарядов. Форсирование Днепра и смертельные схватки над Сапун-горой…

Спустя десятилетия, одну из машин военного времени подняли с 17-метровой глубины озера российского Заполярья и восстановили для потомков.

Сотни примеров. Бескрайняя география военного времени страны, победившей фашизм. Ради мирных дней, мирного неба над нашими детьми и внуками. Чтобы  помнили…

 

 

Федерация профсоюзов Беларуси выступила с инициативой установить у подножия Кургана Славы, на площадке с боевой техникой, штурмовик Ил-2 – грозное оружие Победы в Великой Отечественной войне. Открыт благотворительный счет, пополнив который, каждый сможет поддержать новое начинание. Информация о счете: Получатель: Унитарное предприятие по материально-техническому обеспечению и обслуживанию Федерации профсоюзов Беларуси «Дом профсоюзов» 220019, г. Минск, пр-т Победителей, 21 УНП 100116931.

Благотворительный счет: BY20POIS31320000002800933008 Банк: РКЦ №1 ОАО «Паритетбанк», г. Минск, пр-т Победителей, 19 БИК POISBY2X.

 Назначение платежа: на поставку металлической копии самолета «ИЛ-2» с использованием оригинальных частей, на монтаж, установку и обустройство площадки.

Подготовила

Инна ВАСИЛЕВИЧ.


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Теги: Минск
 
 
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Иван Кожедуб и Александр Покрышкин, Алексей Маресьев и Николай Гастелло, Захар Сорокин и Леонид Белоусов, Леонид Беда и Сергей Горелов
 
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