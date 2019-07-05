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Более тысячи человек планируют проходить ЦТ в резервные дни
06.07.2019 10:22 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Об этом рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
Тестирование пройдет на базе БГУ, начало в 11.00.
У абитуриента с собой должны быть пропуск, паспорт либо вид на жительство в Беларуси или удостоверение беженца, сообщает
Принимать документы вузы будут с 12 по 17 июля.
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Министерство образования определило резервными днями 6 и 8 июля – по белорусскому и русскому языкам, 6 и 10 июля - по всем остальным предметам.
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