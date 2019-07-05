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Более тысячи человек планируют проходить ЦТ в резервные дни

06.07.2019 10:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Более тысячи человек планируют проходить ЦТ в резервные дни
Фото из открытых источников

Об этом рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Тестирование пройдет на базе БГУ, начало в 11.00. 

У абитуриента с собой должны быть пропуск, паспорт либо вид на жительство в Беларуси или удостоверение беженца, сообщает БЕЛТА. Также понадобится гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета. На ЦТ по физике и химии можно взять с собой калькулятор.

Принимать документы вузы будут с 12 по 17 июля. 

Более тысячи человек планируют проходить ЦТ в резервные дни
Нижние пороговые значения отметок на ЦТ будут повышены в 2020 году
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Министерство образования определило резервными днями 6 и 8 июля – по белорусскому и русскому языкам, 6 и 10 июля - по всем остальным предметам.
 
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