Более тысячи человек планируют проходить ЦТ в резервные дни

Об этом рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Тестирование пройдет на базе БГУ, начало в 11.00.

У абитуриента с собой должны быть пропуск, паспорт либо вид на жительство в Беларуси или удостоверение беженца, сообщает БЕЛТА . Также понадобится гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета. На ЦТ по физике и химии можно взять с собой калькулятор.

Принимать документы вузы будут с 12 по 17 июля.

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