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Обязаны ли наследники платить штрафы "по камерам"?

06.07.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Потеря близкого человека всегда большое горе, но смерть связана и с большим количеством юридический вопросов, некоторые из них выливаются в еще бОльшие трагедии. Сегодня при помощи нотариуса Витебского нотариального округа Жанны Коваленко мы разбираемся, нужно ли платить штраф за умершего мужа и можно ли отменить отказ от наследства.

Обязаны ли наследники платить штрафы "по камерам"?

"У меня умер муж, после которого по наследству я получила автомобиль. Муж не успел уплатить штраф за нарушение ПДД, должна ли я теперь уплатить этот штраф?" 

- Наследование - это переход в установленном законодательством порядке имущественных и некоторых неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам - гражданам, государству, юридическим лицам. Права и обязанности наследодателя переходят к наследникам как единое целое, все вместе и в один и тот же момент (универсальное правопреемство). Основаниями наследования в Республике Беларусь являются завещание и закон. 

Наследодателем может быть любой гражданин Республики Беларусь, а также иностранный гражданин и лицо без гражданства, но не юридическое лицо. При наследовании по закону им может быть гражданин независимо от его дееспособности, но распоряжаться своим имуществом путем составления завещания может лишь дееспособный гражданин.

Обязаны ли наследники платить штрафы "по камерам"?

В состав наследственного имущества входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью. Это значит, что по наследству переходят не только имущественные, но и некоторые неимущественные права, как связанные, так и не связанные с личностью наследодателя.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, к которым относятся:

  • права членства (участия) в коммерческих и других организациях, являющихся юридическими лицами, если иное не установлено законом или учредительными документами;
  • право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью;
  • права и обязанности по алиментным обязательствам;
  • права на пенсии, пособия и другие выплаты на основании законодательства о труде и социальном обеспечении;
  • личные неимущественные права, не связанные с имущественными.

Штраф является административным взысканием, которое было наложено лично на вашего супруга, поэтому по наследству вместе с автомобилем он к вам не переходит. 

Обязаны ли наследники платить штрафы "по камерам"?

"Три месяца назад у нас с братом умерла мама. Мы обратились в нотариальную контору: мой брат подал заявление о принятии наследства, а я - об отказе от наследства в его пользу. Но в настоящее время мы поссорились, я хочу забрать свой отказ и получить причитающуюся долю наследства. Могу ли я это сделать?"

- Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, то есть по общему правилу в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. При этом надо обратить внимание на то, что отказ от наследства не может быть впоследствии изменен наследником или взят обратно. Таким образом, подписывая заявление об отказе от наследства, необходимо понимать, что впоследствии возможно только признание отказа недействительным на основании решения суда по предусмотренным законом основаниям.

При рассмотрении дел о признании отказа от наследства недействительным суды учитывают, что такое требование может быть удовлетворено как при нарушении правил, установленных в отношении порядка подачи заявления об отказе от наследства, так и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для признания сделок недействительными, например, сделка может быть признана недействительной судом, если она совершена лицом, неспособным в момент совершения сделки понимать значение своих действий или руководить ими.

 
 
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  Потеря близкого человека всегда большое горе, но смерть связана и с большим количеством юридический вопросов, некоторые из них выливаются в еще бОльшие...
 
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