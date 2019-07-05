Об установлении нормативов фактического потребления тепловой энергии за май 2019 года

Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 20 июня 2019 г. №819
На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, части второй пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. №371, Каменецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии за май 2019 года согласно приложению.
Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Навіны Камянеччыны».
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности председателя В.С. Ковальчук
Управляющий делами А.А. Жукович
Приложение к решению Каменецкого районного исполнительного комитета от 20 июня 2019 г. №819
НОРМАТИВЫ
фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за май 2019 года
№
п/п
Наименование населенного пункта
Размер норматива фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воны (Гкал/м2)