Об установлении нормативов фактического потребления тепловой энергии за май 2019 года

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Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 20 июня 2019 г. №819

На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, части второй пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. №371, Каменецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии за май 2019 года согласно приложению. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Навіны Камянеччыны». Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя В.С. Ковальчук

Управляющий делами А.А. Жукович

Приложение к решению Каменецкого районного исполнительного комитета от 20 июня 2019 г. №819

НОРМАТИВЫ

фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за май 2019 года

№ п/п Наименование населенного пункта Размер норматива фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воны (Гкал/м2) 1 Город Каменец 0,059010 2 Город Высокое 0,071 312 3 Агрогородок Беловежский Беловежского сельсовета 0,071312 4 Агрогородок Видомля Видомлянского сельсовета 0,061029 5 Агрогородок Войская Войского сельсовета 0,071 312 6 Агрогородок Каменюки Каменюкского сельсовета 0,075 476 7 Агротородок Пелище Пелищенского сельсовета 0,071 312 8 Поселок Приозерский Видомлянского сельсовета 0,071 8*2 9 Деревня Верховичи Верховичского сельсовета 0,071 312 10 Деревня Дворцы Речицкого сельсовета 0,071 312 11 Деревня Оберовщина Ряснянского сельсовета 0,071 312