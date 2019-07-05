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Об установлении нормативов фактического потребления тепловой энергии за май 2019 года

06.07.2019 08:48 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 20 июня 2019 г. №819

На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, части второй пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. №371, Каменецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии за май 2019 года согласно приложению.
  2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Навіны Камянеччыны».
  3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя В.С. Ковальчук

Управляющий делами А.А. Жукович

 

Приложение к решению Каменецкого районного исполнительного комитета от 20 июня 2019 г. №819

НОРМАТИВЫ

фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за май 2019 года

п/п

 Наименование населенного пункта Размер норматива фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воны (Гкал/м2)
1 Город Каменец 0,059010
2 Город Высокое 0,071 312
3 Агрогородок Беловежский Беловежского сельсовета 0,071312
4 Агрогородок Видомля Видомлянского сельсовета 0,061029
5 Агрогородок Войская Войского сельсовета 0,071 312
6 Агрогородок Каменюки Каменюкского сельсовета 0,075 476
7 Агротородок Пелище Пелищенского сельсовета 0,071 312
8 Поселок Приозерский Видомлянского сельсовета 0,071 8*2
9 Деревня Верховичи Верховичского сельсовета 0,071 312
10 Деревня Дворцы Речицкого сельсовета 0,071 312
11 Деревня Оберовщина Ряснянского сельсовета 0,071 312

 

 

Об установлении нормативов фактического потребления тепловой энергии за май 2019 года

Author: Редактор сайта

 
 
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Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 20 июня 2019 г. №819 На основании пункта 6 Сообщение Об установлении нормативов фактического потребления...
 
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