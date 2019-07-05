Кто не любит Форреста? Как снимали культового «Форреста Гампа»

Источник материала: Аргументы и факты

Кто такой Форрест Гамп?

Форрест — умственно отсталый парень, который в детстве носил специальные скобы, мешающие нормально ходить. Он живет в небольшом городке на Юге США, с трудом поступает в школу и с трудом же учится там, дружит с соседской девочкой Дженни и пытается научиться убегать от местных хулиганов. Он периодически, сам того не желая, влияет на развитие и появление кучи культурных трендов США. Например, молодой человек, снимавший у его матери комнату, скопировал забавный танец Форреста с плохо гнущимися ногами. Впоследствии этот «танец» стал его фирменным знаком, а звали его Элвис Пресли.

Форрест жил, не особо обращая внимание на остальных людей и не очень понимая, как именно они к нему относятся. Он научился бегать и мог легко убегать от тех самых хулиганов, из-за чего стал отличным игроком в футбол, попал в университет и встречался с президентом Джоном Кеннеди. Во Вьетнаме, где он мужественно вынес раненых солдат с поля боя, он получил мечту от своего погибшего друга: открыть фирму по ловле креветок. Он подсказал Джону Леннону идею песни «Imagine», выступал на антивоенном митинге, на короткое время наладил отношения с Дженни и несколько раз пробежал через всю Америку.

Кто придумал Форреста Гампа?

Американский писатель Уинстон Грум написал несколько романов и еще больше различных документальных книг, посвященных истории. Несколько его работ рассказывают о событиях Гражданской войны в США, Второй мировой войны, а одна из последних книг, например, называется «Союзники: Рузвельт, Черчилль, Сталин и неожиданный союз, который выиграл Вторую мировую» (она вышла в 2018 году).

Опубликованный в 1986 году роман «Форрест Гамп» сейчас считается самой известной книгой Грума, но во время выхода он не стал бестселлером и не произвел фурора, хотя взгляд на события американской истории второй половины XX века с точки зрения столь необычного персонажа показался некоторым кинематографистам перспективным.

Впрочем, покупка прав не означает непременную экранизацию, как и произошло в случае с книгой Грума. Сначала от фильма отказалась кинокомпания Warner Bros, а потом этот проект несколько лет пыталась запустить Paramount Pictures, но и там всё время находились более срочные дела.

Тот Форрест, которого мы знаем

«Мы перевернули две сюжетные линии романа, сделав главной любовь, а фантастические приключения оставив на втором плане. Кроме того, книга была циничнее и холоднее, чем фильм. В фильме Гамп — очень порядочный человек, который всегда держит свое слово. У него нет своего мнения ни о чем, и он во всем полагается на Дженни, свою мать и на Бога», — рассказывал в одном из интервью режиссер картины Роберт Земекис.

В принципе, сценарист Эрик Рот (среди его будущих работ — «Почтальон», «Али», «Загадочная история Бенджамина Баттона») проделал над книгой огромную работу. Формально он использовал только с десяток первых глав, какие-то эпизоды из остального текста и самый финал романа. Например, в фильм не вошли сцены, в которых Гамп является астронавтом, профессиональным рестлером (в книге его рост 198 см, а вес — 110 кг) или шахматистом. Зато у киношного Форреста появились скобы на ногах в детстве, а позже, уже взрослым, он несколько раз пробежал через всю Америку. Сидящий на остановке автобуса в городе Саванна Гамп, который рассказывает о своей жизни случайным людям, это тоже находка Рота.

Но фильм мог бы быть совсем другим, если бы не два фактора. Одним стал режиссер Роберт Земекис, который в то время экспериментировал в меру, но выдавал фактически шедевр за шедевром. Его кандидатура, кстати, была далеко не первой. Сначала делать фильм предложили Терри Гиллиаму (он отказался), а потом — Барри Зонненфельду, который вроде дал согласие, но ушел с проекта ради черной комедии «Семейные ценности Аддамсов».

Идеальный Форрест

Вторым фактором, превратившим «Фореста Гампа» в тот фильм, который любят все без исключения, стал актер Том Хэнкс. Этот персонаж тоже мог бы быть совсем другим: на эту роль сначала рассматривали Джона Траволту. Когда Траволта отказался (позже он признал, что это была ошибка), на пробы пригласили Билла Мюррея, Чеви Чейза, а также Шона Пенна (он тоже отказался и тоже потом признал, что ошибся). А вот Хэнкс, к тому времени уже весьма известный актер, долго не думал: в одном из поздних интервью он вспоминал, что согласился на роль после полутора часов чтения сценария. Правда, что именно его впечатлило, он так и не признался.

Хэнкс настолько удачно вписался в образ, что сейчас сложно представить на его месте кого-то другого. Он удивительно точно передает неспособность своего героя удивляться при встрече со знаменитостями (что, видимо, сильно облегчило задачу специалистам из ILM, которые вставляли его в архивные кадры), его поведение в различных сценах безупречно, а его персонажа безумно жалко. Хотя у Форреста, наверное, всё хорошо в жизни: есть креветочный бизнес (и даже акции Apple), есть верный друг и есть сын. С любовью, правда, не сложилось, но и такое бывает.

Как принимали Форреста

Киношный «Форрест Гамп» как раз и произвел фурор. Критики, правда, назвали его слишком сентиментальным и чрезмерно обаятельным, но поставили в основном положительные оценки. Прокат, кстати, поначалу не задался, но, когда продюсеры увеличили рекламный бюджет, всё наладилось. Фильм стартовал с первого места, потом еще десять недель занимал первое-второе места в бокс-офисе, а из десятки выпал только после 19-й недели в кинотеатрах. Всего фильм провел в прокате 42 недели и заработал только в США $327,3 млн. Во всем мире кассовые сборы картины составили $678 млн при всего лишь 55-миллионном бюджете.

Картина стала триумфатором «Оскара», получив шесть статуэток: премии за лучший фильм, исполнителю главной роли (Хэнкс), режиссеру (Земекис) и сценаристу (Рот), а также за монтаж и спецэффекты. У «Форреста Гампа» было еще и семь номинаций — не рекорд, конечно, но близко к тому.

По голливудским стандартам столь успешный фильм непременно должен был получить сиквел, и, надо заметить, работа над ним велась. Но два момента стали определяющими. Во-первых, компания Paramount отказалась платить процент от сборов Уинстону Груму. Возможно, кинобоссы посчитали, что дополнительно проданные благодаря фильму 1,7 млн экземпляров романа — сами по себе достаточная компенсация. Сумма на кону, кстати, стояла солидная: Хэнкс и Земекис, например, которым полагались те же 3% сборов, получили по $40 млн.

Конечно, потом это недоразумение исправили во внесудебном порядке: Paramount очень задорого купила у Грума права на его роман «Gump and Co» («Компания Гампа», книга была написана на волне успеха фильма и издана в 1995 году), которая и являлась продолжением истории героя первой книги. Роту предложили написать сценарий, он даже принялся за работу, но где-то в начале нулевых, посоветовавшись с Земекисом и Хэнксом, решил, что этот проект неактуален. Дальше вся троица занялась каждый своими делами и больше к этому вопросу не возвращалась. Возможно, к лучшему.