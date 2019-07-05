ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто не любит Форреста? Как снимали культового «Форреста Гампа»

06.07.2019 10:59 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Кто не любит Форреста? Как снимали культового «Форреста Гампа»
Кадр из фильма

Кто такой Форрест Гамп?

Форрест — умственно отсталый парень, который в детстве носил специальные скобы, мешающие нормально ходить. Он живет в небольшом городке на Юге США, с трудом поступает в школу и с трудом же учится там, дружит с соседской девочкой Дженни и пытается научиться убегать от местных хулиганов. Он периодически, сам того не желая, влияет на развитие и появление кучи культурных трендов США. Например, молодой человек, снимавший у его матери комнату, скопировал забавный танец Форреста с плохо гнущимися ногами. Впоследствии этот «танец» стал его фирменным знаком, а звали его Элвис Пресли.

Форрест жил, не особо обращая внимание на остальных людей и не очень понимая, как именно они к нему относятся. Он научился бегать и мог легко убегать от тех самых хулиганов, из-за чего стал отличным игроком в футбол, попал в университет и встречался с президентом Джоном Кеннеди. Во Вьетнаме, где он мужественно вынес раненых солдат с поля боя, он получил мечту от своего погибшего друга: открыть фирму по ловле креветок. Он подсказал Джону Леннону идею песни «Imagine», выступал на антивоенном митинге, на короткое время наладил отношения с Дженни и несколько раз пробежал через всю Америку.

Кто придумал Форреста Гампа?

Американский писатель Уинстон Грум написал несколько романов и еще больше различных документальных книг, посвященных истории. Несколько его работ рассказывают о событиях Гражданской войны в США, Второй мировой войны, а одна из последних книг, например, называется «Союзники: Рузвельт, Черчилль, Сталин и неожиданный союз, который выиграл Вторую мировую» (она вышла в 2018 году).

Опубликованный в 1986 году роман «Форрест Гамп» сейчас считается самой известной книгой Грума, но во время выхода он не стал бестселлером и не произвел фурора, хотя взгляд на события американской истории второй половины XX века с точки зрения столь необычного персонажа показался некоторым кинематографистам перспективным.

Впрочем, покупка прав не означает непременную экранизацию, как и произошло в случае с книгой Грума. Сначала от фильма отказалась кинокомпания Warner Bros, а потом этот проект несколько лет пыталась запустить Paramount Pictures, но и там всё время находились более срочные дела.

Кто не любит Форреста? Как снимали культового «Форреста Гампа» «Форрест Гамп»: история фильма Роберта Земекиса

Тот Форрест, которого мы знаем

«Мы перевернули две сюжетные линии романа, сделав главной любовь, а фантастические приключения оставив на втором плане. Кроме того, книга была циничнее и холоднее, чем фильм. В фильме Гамп — очень порядочный человек, который всегда держит свое слово. У него нет своего мнения ни о чем, и он во всем полагается на Дженни, свою мать и на Бога», — рассказывал в одном из интервью режиссер картины Роберт Земекис.

В принципе, сценарист Эрик Рот (среди его будущих работ — «Почтальон», «Али», «Загадочная история Бенджамина Баттона») проделал над книгой огромную работу. Формально он использовал только с десяток первых глав, какие-то эпизоды из остального текста и самый финал романа. Например, в фильм не вошли сцены, в которых Гамп является астронавтом, профессиональным рестлером (в книге его рост 198 см, а вес — 110 кг) или шахматистом. Зато у киношного Форреста появились скобы на ногах в детстве, а позже, уже взрослым, он несколько раз пробежал через всю Америку. Сидящий на остановке автобуса в городе Саванна Гамп, который рассказывает о своей жизни случайным людям, это тоже находка Рота.

Но фильм мог бы быть совсем другим, если бы не два фактора. Одним стал режиссер Роберт Земекис, который в то время экспериментировал в меру, но выдавал фактически шедевр за шедевром. Его кандидатура, кстати, была далеко не первой. Сначала делать фильм предложили Терри Гиллиаму (он отказался), а потом — Барри Зонненфельду, который вроде дал согласие, но ушел с проекта ради черной комедии «Семейные ценности Аддамсов».

Идеальный Форрест

Вторым фактором, превратившим «Фореста Гампа» в тот фильм, который любят все без исключения, стал актер Том Хэнкс. Этот персонаж тоже мог бы быть совсем другим: на эту роль сначала рассматривали Джона Траволту. Когда Траволта отказался (позже он признал, что это была ошибка), на пробы пригласили Билла Мюррея, Чеви Чейза, а также Шона Пенна (он тоже отказался и тоже потом признал, что ошибся). А вот Хэнкс, к тому времени уже весьма известный актер, долго не думал: в одном из поздних интервью он вспоминал, что согласился на роль после полутора часов чтения сценария. Правда, что именно его впечатлило, он так и не признался.

Хэнкс настолько удачно вписался в образ, что сейчас сложно представить на его месте кого-то другого. Он удивительно точно передает неспособность своего героя удивляться при встрече со знаменитостями (что, видимо, сильно облегчило задачу специалистам из ILM, которые вставляли его в архивные кадры), его поведение в различных сценах безупречно, а его персонажа безумно жалко. Хотя у Форреста, наверное, всё хорошо в жизни: есть креветочный бизнес (и даже акции Apple), есть верный друг и есть сын. С любовью, правда, не сложилось, но и такое бывает.

Как принимали Форреста

Киношный «Форрест Гамп» как раз и произвел фурор. Критики, правда, назвали его слишком сентиментальным и чрезмерно обаятельным, но поставили в основном положительные оценки. Прокат, кстати, поначалу не задался, но, когда продюсеры увеличили рекламный бюджет, всё наладилось. Фильм стартовал с первого места, потом еще десять недель занимал первое-второе места в бокс-офисе, а из десятки выпал только после 19-й недели в кинотеатрах. Всего фильм провел в прокате 42 недели и заработал только в США $327,3 млн. Во всем мире кассовые сборы картины составили $678 млн при всего лишь 55-миллионном бюджете.

Картина стала триумфатором «Оскара», получив шесть статуэток: премии за лучший фильм, исполнителю главной роли (Хэнкс), режиссеру (Земекис) и сценаристу (Рот), а также за монтаж и спецэффекты. У «Форреста Гампа» было еще и семь номинаций — не рекорд, конечно, но близко к тому.

По голливудским стандартам столь успешный фильм непременно должен был получить сиквел, и, надо заметить, работа над ним велась. Но два момента стали определяющими. Во-первых, компания Paramount отказалась платить процент от сборов Уинстону Груму. Возможно, кинобоссы посчитали, что дополнительно проданные благодаря фильму 1,7 млн экземпляров романа — сами по себе достаточная компенсация. Сумма на кону, кстати, стояла солидная: Хэнкс и Земекис, например, которым полагались те же 3% сборов, получили по $40 млн.

Конечно, потом это недоразумение исправили во внесудебном порядке: Paramount очень задорого купила у Грума права на его роман «Gump and Co» («Компания Гампа», книга была написана на волне успеха фильма и издана в 1995 году), которая и являлась продолжением истории героя первой книги. Роту предложили написать сценарий, он даже принялся за работу, но где-то в начале нулевых, посоветовавшись с Земекисом и Хэнксом, решил, что этот проект неактуален. Дальше вся троица занялась каждый своими делами и больше к этому вопросу не возвращалась. Возможно, к лучшему.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​6 июля 1994 года в американский прокат вышла трагикомедия Роберта Земекиса «Форрест Гамп».
 
Новости дня
Новости разные
 
Обязаны ли наследники платить штрафы "по камерам"?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика