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Тест: из какого кино эти яркие поцелуи?
Источник материала: Tut.by
Даже пацаны смотрят романтические фильмы. Ну, а как? И, конечно, иногда такое кино становится своеобразной «ванильной классикой». К всемирному дню поцелуя (это сегодня) AFISHA.TUT.BY подготовила тест по ярким и запоминающимся сценам из кино. Готовы назвать себя знатоком романтических лент?
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Прошлись по известным поцелуям из кино. Вспомните их всех?
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