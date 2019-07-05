Тест: из какого кино эти яркие поцелуи?

Источник материала: Tut.by

Даже пацаны смотрят романтические фильмы. Ну, а как? И, конечно, иногда такое кино становится своеобразной «ванильной классикой». К всемирному дню поцелуя (это сегодня) AFISHA.TUT.BY подготовила тест по ярким и запоминающимся сценам из кино. Готовы назвать себя знатоком романтических лент?

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