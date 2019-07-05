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Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения

06.07.2019 10:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с днем рождения, сообщили в президентской пресс-службе.

"Искренне признателен за внимание, которое Вы уделяете вопросам развития белорусско-казахстанского сотрудничества, и личный вклад в укрепление традиций многолетней дружбы, взаимного уважения и братских отношений между нашими народами", - говорится в поздравлении.

"Являясь истинным лидером нации, образцом преданности своему народу, Вы неустанно трудитесь во имя развития и процветания государства. Благодаря выбранному Вами политическому курсу, мудрому управлению важнейшими преобразованиями во всех сферах жизни страны Республика Казахстан стала успешной, сильной и независимой", - отметил Лукашенко.

Президент пожелал Нурсултану Назарбаеву доброго здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия.

 
 
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с днем рождения, сообщили в...
 
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