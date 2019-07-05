Казахстан празднует День столицы

Источник материала: Интерфакс

Казахстан в субботу отмечает государственный праздник День столицы.

День столицы в стране является выходным днем. Так как праздник в этот раз выпал на субботу, то ближайший понедельник тоже будет нерабочим.

Главный город Казахстана был переименован в Нур-Султан 23 марта этого года по инициативе нового главы государства Касым-Жомарта Токаева, предложившего увековечить имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева в названии столицы.

До этого столица Казахстана называлась Астана.

Астана (до 1998 года - Акмола) была объявлена новой столицей Казахстана вместо прежней - Алматы (Алма-Аты) в декабре 1997 года. Летом 1998 года состоялась официальная презентация новой столицы республики.

Инициатором переноса столицы является первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Примечательно, что 6 июля - день рождения Назарбаева, которому в этом году исполняется 79 лет.

За два десятилетия столица Казахстана не только преобразилась, но и в четыре раза увеличилось ее население. Так, на момент обретения статуса столицы в городе проживало чуть более 250 тыс. человек. В настоящее время население Нур-Султана превышает 1 млн человек.

По традиции в этот день не только в столице, но и в других городах республики проходят массовые народные гулянья, концерты, спортивные мероприятия. Жителей столицы в этот день поздравляют звезды отечественной, российской и мировой эстрады.

Однако в этом году власти Нур-Султана решили программу празднования Дня столицы сделать социально направленной, ориентированной на массового зрителя. Кроме того, отменены праздничные фейерверки в честь Дня столицы, а сэкономленные спонсорские средства решено направить в фонд помощи пострадавшим жителям города Арысь Туркестанской области, пострадавшего от детонации боеприпасов. Также на счет этого фонда решили перевести деньги от продажи билетов организаторы праздничных концертов.