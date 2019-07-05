«Евроторг» разместил в России бонды на 5 миллиардов российских рублей

Источник материала: Ежедневник



ok.ru

Крупнейший белорусский ретейлер «Евроторг» (владеет сетью магазинов «Евроопт») разместил на Мосбирже бонды на 5 млрд росс. рублей. Вслед за ним в России намерена занять и сама Беларусь, планирующая разместить облигации на 10–15 млрд росс.рублей.

Как сообщает РБК со ссылкой на «дочку» крупнейшего белорусского ретейлера «Евроторг» — ООО «Ритейл Бел Финанс», последняя 5 июля книгу заявок на размещение рублевых облигаций на 5 млрд росс. рублей. Это первый почти за десять лет выход белорусского эмитента на долговой рынок России и первый корпоративный заемщик из этой страны. Бумаги включены в котировальный список Мосбиржи третьего уровня, техническое размещение запланировано на 9 июля.



В 2010 году на российском рынке размещались двухлетние суверенные облигации Беларуси на 7 млрд росс.рублей. Летом прошлого года стало известно, что республика планирует снова выйти на рублевый долговой рынок. Как рассказали РБК два источника в финансовом секторе, она может выйти на российский долговой рынок вскоре после размещения «Евроторга». «Беларусь рассматривает возможность выхода после «Евроторга». Фактически «Евроторг» как один из лучших корпоративных белорусских заемщиков прокладывает дорожку для суверенного долга», — сказал один из собеседников РБК. По его словам, Беларусь может разместить бумаги на 10–15 млрд росс. рублей. Проспект эмиссии белорусских евробондов пяти серий на 30 млрд росс. рублей ЦБ зарегистрировал 4 июля.



«Евроторг» разместил облигации на десять лет, через пять лет по ним предусмотрена оферта. В ходе сбора заявок ориентир ставки первого купона снизился, финальная ставка определена как 10,95% годовых (при первоначальном диапазоне 11–11,5%). Организаторами размещения выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, МКБ, БК «Регион» и «Ренессанс Капитал».



Выход иностранного эмитента на рублевый долговой рынок — нечастое событие. Последний раз весной 2017 года рублевые облигации на 15 млрд руб. размещала «КТЖ финанс» — «дочка» «Казахстанских железных дорог», «Казахстан темир жолы».



Кто покупал бумаги белорусской сети



Это размещение первого белорусского корпоративного эмитента на российском рынке, прокомментировал РБК первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. По его словам, в первичном размещении впервые за долгое время приняли участие западные фонды.

«Спрос превысил предложение более чем в два раза и составил около 13 млрд руб., со стороны инвесторов поступило более 100 заявок — от банков, управляющих компаний (в том числе управляющих пенсионными накоплениями), инвестиционных компаний, западных фондов и также физлиц», — сообщил Шулаков.

Это «сигнализирует о готовности не только российских, но и международных инвесторов работать на российском рынке и принимать финансовые риски в рублях не только российских, но и иностранных эмитентов», заключил он.



«Спрос на бумаги «Евроторга» со стороны частных инвесторов — физических лиц превысил более 20% выпуска, что является очень внушительным объемом», — добавил руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Алексей Куприянов.



Белорусская компания предложила очень щедрую премию к доходностям бумаг российских ретейлеров с международным кредитным рейтингом на уровне ВВ, писали накануне размещения в своем обзоре аналитики BCS Global Markets. При ставке первого купона на уровне 10,95% она составляет 265 б.п. Для сравнения: облигации «Азбуки вкуса» с более низкими кредитными рейтингами торгуются с премией всего 160 б.п.



Зачем «Евроторгу» размещаться в России



Компания «Евроторг» основана в 1993 году. Акционерами и основателями являются Владимир Василько (владеет 49,75%) и Сергей Литвин (48,75%), говорится в презентации для инвесторов (есть у РБК, подлинность подтвердил источник на финансовом рынке). Сейчас сеть «Евроторга» насчитывает почти 1 тыс. магазинов — от малого формата «у дома» до гипермаркетов. Магазины компании работают под брендом «Евроопт» (Euroopt). «Евроторг» оценивает свою долю на розничном рынке Беларуси в 19%.



По итогам 2018 года чистая прибыль компании по МСФО, скорректированная на изменение курса нацвалюты, выросла на 20%, до 137 млн белорусских рублей (по текущему курсу ЦБ один белорусский рубль — 30,95 руб.), выручка — на 15,3%, до 4,5 млрд белорусских рублей. В прошлом году «Евроторг» планировал провести IPO на 250 млн долларов на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.



Один из ключевых рисков для кредитного профиля «Евроторга» — валютный, отмечают аналитики BCS Global Markets. Доля его валютных кредитов составляет 60%. На этом фоне привлечение долга в рублях для рефинансирования обязательств в иностранной валюте позитивно для белорусского ретейлера, указывали эксперты, добавляя, что за последние два года валютная структура кредитного портфеля «Евроторга» значительно улучшилась, после того как в 2016 году доля кредитов в валюте достигала 95%.



У «Евроторга« есть евробонды на 350 млн долларов с погашением в 2022 году, размещенные на Ирландской фондовой бирже. «В отличие от евробондов, которые экономически нецелесообразно выпускать объемом меньше 500 млн долларов, на российском рынке можно делать гораздо менее масштабные сделки», — отметил Алексей Куприянов. Кроме того, по его словам, сейчас Мосбиржа и инфраструктура рынка отвечают требованиям инвесторов, что делает российский долговой рынок потенциально привлекательным для эмитентов из соседних стран.



«Евроторг» не рассматривает текущее размещение как one-off-сделку (одноразовую), сказал РБК источник в белорусской компании. «Мы хотим быть системным игроком на рынке», — отметил он. Решение о привлечении средств в России, по его словам, было принято для снижения валютных рисков, поскольку курсы белорусского и российского рублей демонстрируют высокую корреляцию к доллару, для диверсификации базы инвесторов и получения доступа к необеспеченным и долгосрочным деньгам.



Почему Беларусь хочет занимать в рублях



Первоочередными причинами планируемого выхода Беларуси на рублевый долговой рынок являются экономические, говорит директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель, комментируя планы по размещению этим государством в России облигаций на сумму до 30 млрд росс. рублей. У Беларуси значительная доля товарооборота с Россией осуществляется в рублях, поэтому использование очередного рыночного инструмента для привлечения рублевого финансирования вполне логично, отмечает он.



«У Беларуси отрицательное сальдо торгового баланса с Россией (около 10 млрд долларов за год), которое нужно закрывать, заем в рублях как раз позволит ей это сделать», — соглашается старший аналитик по долговым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай.



Выходить на рынок публичного долга или занимать непублично — каждый эмитент решает самостоятельно, отмечает гендиректор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. «Беларусь многие годы пользовалась предоставляемыми Россией кредитами и льготами. Но, видимо, сейчас появилась необходимость привлечь финансирование сверх лимита, установленного межгосударственными соглашениями», — допускает он.



Активизировавшиеся в последнее время интеграционные процессы между двумя странами, которые касаются как сферы политики и безопасности, так и экономики и финансов, «могут идти как со знаком плюс, так и минус», отмечает Лосев. «Возможно, прямой взаимосвязи интеграции с выходом Беларуси на долговой рынок нет, но косвенные причины вполне могут быть», — добавляет он.

«С точки зрения общей риторики между странами об усилении интеграционных процессов тут также нет противоречия, но, на мой взгляд, экономическая подоплека [выхода Беларуси на долговой рынок России] первична», — заключил Кнобель.



