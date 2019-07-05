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Oops! "МакДональдс" в Гомеле строят вокруг авто, которое никто не хочет забирать

06.07.2019 11:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

работы по строительству первого в Гомеле ресторана быстрого питания «МакДональдс» развернулись на месте бывшей стоянки автотранспорта возле Универмага «Гомель», по улице Хатаевича.
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Как сообщают «Сильные новости», рабочие огородили забором площадку, расчистили ее и сняли асфальтовое покрытие. Однако развернуться по полной строителям мешает стоящий автомобиль марки Форд, который, судя по всему, хозяева просто не забирают с уже не существующей стоянки. 

Вокруг него оставили несколько квадратных метров покрытия и все идет своим чередом. В какой-то мере курьезную ситуацию объясняет то, что на Форде российские номера.

Как поступят строители с автомобилем в ближайшем будущем, если не найдется хозяин, остается только гадать.
 
Теги: Гомель
 
 
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работы по строительству первого в Гомеле ресторана быстрого питания «МакДональдс» развернулись на месте бывшей стоянки автотранспорта возле Универмага...
 
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