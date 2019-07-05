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Oops! "МакДональдс" в Гомеле строят вокруг авто, которое никто не хочет забирать
Источник материала: Партизан
работы по строительству первого в Гомеле ресторана быстрого питания «МакДональдс» развернулись на месте бывшей стоянки автотранспорта возле Универмага «Гомель», по улице Хатаевича.
Как сообщают «
Вокруг него оставили несколько квадратных метров покрытия и все идет своим чередом. В какой-то мере курьезную ситуацию объясняет то, что на Форде российские номера.
Как поступят строители с автомобилем в ближайшем будущем, если не найдется хозяин, остается только гадать.
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работы по строительству первого в Гомеле ресторана быстрого питания «МакДональдс» развернулись на месте бывшей стоянки автотранспорта возле Универмага...
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