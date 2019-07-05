Сильные новости », рабочие огородили забором площадку, расчистили ее и сняли асфальтовое покрытие. Однако развернуться по полной строителям мешает стоящий автомобиль марки Форд, который, судя по всему, хозяева просто не забирают с уже не существующей стоянки. Как сообщают «», рабочие огородили забором площадку, расчистили ее и сняли асфальтовое покрытие. Однако развернуться по полной строителям мешает стоящий автомобиль марки Форд, который, судя по всему, хозяева просто не забирают с уже не существующей стоянки.





Вокруг него оставили несколько квадратных метров покрытия и все идет своим чередом. В какой-то мере курьезную ситуацию объясняет то, что на Форде российские номера.





Как поступят строители с автомобилем в ближайшем будущем, если не найдется хозяин, остается только гадать.



