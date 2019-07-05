И зачем врала? Организаторы Евровидения опровергают заявление Агурбаш





Свабода , ее заявление опровергают: «Это не политический конкурс». Украинские организаторы Евровидения, с которыми поговорила, ее заявление опровергают: «Это не политический конкурс».





Белорусская певица Анжелика Агурбаш в июне посетила шоу на российском государственном телеканале «Россия 1» - «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». Там она рассказала, что в 2005 году, когда она участвовала в Евровидении, ей предложили политическое убежище в Европе.





Для этого якобы нужно было покритиковать политическую обстановку в Беларуси. Предложение, по ее словам, поступило от «хозяев Евровидения». Что за хозяева, певица не уточнила, но конкурс тогда проходил в Киеве.





Свобода связалась с Павлом Грицаком, который был исполнительным продюсером Евровидения в 2005 году в Украине. Он сказал, что певице следовало бы уточнить, какие «хозяева Евровидения» ей это предлагали.





«Это сложно даже комментировать. Необходимо, чтобы она уточнила, кто эти люди. Я как исполнительный продюсер Евровидения в 2005 году могу сказать, что это не политический конкурс. Поэтому таких разговоров на уровне организаторов просто не могло быть. Даже в теории», - сказал Павел Грицак.









В 2005 году Анжелика Агурбаш представляла Беларусь на Евровидении, проходившем в Украине. Продюсером певицы был российский артист Филипп Киркоров, и команда очень рассчитывала на победу. Но артистка даже не прошла в финал.





Свободе не удалось связаться ни с самой Анжеликой Агурбаш, ни с двумя ее представителями.