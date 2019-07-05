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И зачем врала? Организаторы Евровидения опровергают заявление Агурбаш

06.07.2019 10:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Организаторы Евровидения ответили на заявление Анжелики Агурбаш о предложении политического убежища.


Украинские организаторы Евровидения, с которыми поговорила Свабода, ее заявление опровергают: «Это не политический конкурс».

Белорусская певица Анжелика Агурбаш в июне посетила шоу на российском государственном телеканале «Россия 1» - «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». Там она рассказала, что в 2005 году, когда она участвовала в Евровидении, ей предложили политическое убежище в Европе.

Для этого якобы нужно было покритиковать политическую обстановку в Беларуси. Предложение, по ее словам, поступило от «хозяев Евровидения». Что за хозяева, певица не уточнила, но конкурс тогда проходил в Киеве.

Свобода связалась с Павлом Грицаком, который был исполнительным продюсером Евровидения в 2005 году в Украине. Он сказал, что певице следовало бы уточнить, какие «хозяева Евровидения» ей это предлагали.

«Это сложно даже комментировать. Необходимо, чтобы она уточнила, кто эти люди. Я как исполнительный продюсер Евровидения в 2005 году могу сказать, что это не политический конкурс. Поэтому таких разговоров на уровне организаторов просто не могло быть. Даже в теории», - сказал Павел Грицак.


В 2005 году Анжелика Агурбаш представляла Беларусь на Евровидении, проходившем в Украине. Продюсером певицы был российский артист Филипп Киркоров, и команда очень рассчитывала на победу. Но артистка даже не прошла в финал.

Свободе не удалось связаться ни с самой Анжеликой Агурбаш, ни с двумя ее представителями.
 
 
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Организаторы Евровидения ответили на заявление Анжелики Агурбаш о предложении политического убежища.
 
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