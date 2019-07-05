Выгодный жених: богатейший человек мира стал холостяком









Постановление о разводе было подписано в пятницу, 5 июля, в суде округа Кинг в Вашингтоне. Безос передаст бывшей жене 19,7 миллиона акций Amazon, что составляет четыре процента от их общего объема. Стоимость бумаг оценивается в 38,3 миллиарда долларов.





Издание отмечает, что владение этим пакетом позволит Маккензи занять 22-е место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg. Сам глава Amazon продолжит возглавлять рейтинг и после развода.





Джефф Безос сообщил о намерении развестись с женой в январе 2019 года. Поводом стал его роман с бывшей телеведущей Лорен Санчес.









По закону супруги должны разделить имущество, в том числе доход, полученный за время брака. Оставалось неизвестным, заключали ли Джефф и Маккензи Безос брачный договор, в котором прописаны другие условия разделения имущества в случае развода.





О том, что стороны пришли к соглашению, стало известно в начале апреля.