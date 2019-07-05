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Выгодный жених: богатейший человек мира стал холостяком

06.07.2019 10:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос и его супруга Маккензи официально развелись. Об этом сообщает Bloomberg.



Постановление о разводе было подписано в пятницу, 5 июля, в суде округа Кинг в Вашингтоне. Безос передаст бывшей жене 19,7 миллиона акций Amazon, что составляет четыре процента от их общего объема. Стоимость бумаг оценивается в 38,3 миллиарда долларов.

Издание отмечает, что владение этим пакетом позволит Маккензи занять 22-е место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg. Сам глава Amazon продолжит возглавлять рейтинг и после развода.

Джефф Безос сообщил о намерении развестись с женой в январе 2019 года. Поводом стал его роман с бывшей телеведущей Лорен Санчес


По закону супруги должны разделить имущество, в том числе доход, полученный за время брака. Оставалось неизвестным, заключали ли Джефф и Маккензи Безос брачный договор, в котором прописаны другие условия разделения имущества в случае развода. 

О том, что стороны пришли к соглашению, стало известно в начале апреля.
 
 
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Основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос и его супруга Маккензи официально развелись. Об этом сообщает Bloomberg.
 
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