"Поддерживаем Лукашенко". Стриптизерши из Гродно устроили фотосессию на местном Кургане Славы









Оказалось, что фото было сделано рядом с местным Курганом Славы — мемориальным комплексом, воздвигнутом в память о погибших во Второй Мировой войне. У Кургана находится Аллея Героев, рядом с которой выставлена ​​военная техника. В том числе и танки.





Таким образом клуб поздравил подписчиков в соцсетях с "днем независимости".





Наша Ніва обратилась за комментарием в стрип-клуб. Елена, представившаяся директором клуба, заявила: обратилась за комментарием в стрип-клуб. Елена, представившаяся директором клуба, заявила:





"Я не хочу отвечать на вопросы. Потому что я полностью поддерживаю политику, которую проводит наш президент Александр Григорьевич Лукашенко. Я уважаю все праздники, уважаю законы и счастлива, что живу в этой стране. И весь коллектив тоже, — заверила она. — И это весь комментарий. Так и напишите.









А если имеете какие-то вопросы, то можете обратиться в Администрацию президента. Я лично там очень частый гость. Что я там делаю, я вам рассказывать не буду. Но поверьте мне, я глубоко уважаю все законы и политику, которую проводит наш президент!"