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"Поддерживаем Лукашенко". Стриптизерши из Гродно устроили фотосессию на местном Кургане Славы

06.07.2019 10:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фотография, на которой работницы гродненского стрип-клуба «Релакс» запечатлены на танке, разлетелась по соцсетям и вызвала шквал возмущения.



Оказалось, что фото было сделано рядом с местным Курганом Славы — мемориальным комплексом, воздвигнутом в память о погибших во Второй Мировой войне. У Кургана находится Аллея Героев, рядом с которой выставлена ​​военная техника. В том числе и танки.

Таким образом клуб поздравил подписчиков в соцсетях с "днем независимости".

Наша Ніва обратилась за комментарием в стрип-клуб. Елена, представившаяся директором клуба, заявила:

"Я не хочу отвечать на вопросы. Потому что я полностью поддерживаю политику, которую проводит наш президент Александр Григорьевич Лукашенко. Я уважаю все праздники, уважаю законы и счастлива, что живу в этой стране. И весь коллектив тоже, — заверила она. — И это весь комментарий. Так и напишите. 


А если имеете какие-то вопросы, то можете обратиться в Администрацию президента. Я лично там очень частый гость. Что я там делаю, я вам рассказывать не буду. Но поверьте мне, я глубоко уважаю все законы и политику, которую проводит наш президент!"
 
 
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Фотография, на которой работницы гродненского стрип-клуба «Релакс» запечатлены на танке, разлетелась по соцсетям и вызвала шквал возмущения.
 
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