«Проект» пишет, что Шугалей был одним из политтехнологов, работавших на выборах президента Мадагаскара в 2018 году. «Кроме работы на Пригожина Шугалей известен тем, что будучи кандидатом от ЛДПР на выборах в петербургское заксобрание в 2002 году, съел несколько документов во время заседания избирательной комиссии. Так он добивался того, чтобы их не передали в суд», — рассказывает издание.





После появления информации о задержании россиян организация Фонд защиты национальных ценностей заявила, что речь идет о двух ее сотрудниках, которые «занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране». Шугалея в организации называют «известным социологом, руководителем полевой исследовательской группы фонда».





Фонд защиты национальных ценностей возглавляет член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Он находится под санкциями США как главный редактор USA Really — издания РИА ФАН, которое считают подконтрольным бизнесмену Евгению Пригожину. Малькевич покинул USA Really в начале 2019 года, писали «Открытые медиа».