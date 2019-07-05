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Одного из задержанных в Ливии россиян связали с "поваром Путина"

06.07.2019 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из граждан России, задержанных в Ливии по подозрению во вмешательстве в выборы, это политтехнолог Максим Шугалей, работающий на Евгения Пригожина. Об этом «Проекту» заявили трое его знакомых; информацию подтвердил и источник Znak.com.

«Проект» пишет, что Шугалей был одним из политтехнологов, работавших на выборах президента Мадагаскара в 2018 году. «Кроме работы на Пригожина Шугалей известен тем, что будучи кандидатом от ЛДПР на выборах в петербургское заксобрание в 2002 году, съел несколько документов во время заседания избирательной комиссии. Так он добивался того, чтобы их не передали в суд», — рассказывает издание.

После появления информации о задержании россиян организация Фонд защиты национальных ценностей заявила, что речь идет о двух ее сотрудниках, которые «занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране». Шугалея в организации называют «известным социологом, руководителем полевой исследовательской группы фонда».

Фонд защиты национальных ценностей возглавляет член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Он находится под санкциями США как главный редактор USA Really — издания РИА ФАН, которое считают подконтрольным бизнесмену Евгению Пригожину. Малькевич покинул USA Really в начале 2019 года, писали «Открытые медиа».
 
 
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Один из граждан России, задержанных в Ливии по подозрению во вмешательстве в выборы, это политтехнолог Максим Шугалей, работающий на Евгения Пригожина. Об этом...
 
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