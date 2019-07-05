Сибирь.Реалии " прошёл с шаманом несколько километров и убедился в том, что российская глубинка готова поверить в любую мистику – лишь бы помогло. За почти 2 тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров, а в Чите местные оппозиционеры собираются провести для него встречу-митинг. Корреспондент издания "" прошёл с шаманом несколько километров и убедился в том, что российская глубинка готова поверить в любую мистику – лишь бы помогло.









100 кг за спиной

Александра я встретил на федеральной трассе "Амур" в 220 километрах от Читы, на подходе к деревне Новоберёзовка Забайкальского края. Невысокий человек в спецовке тащил за собой тележку с самодельным государственным номером "Якутия 14", на которой уместились все его пожитки – сборная юрта, печка, одежда и провизия. Несмотря на алюминиевый каркас, гружёная тележка, по словам путешественника, весит под 100 килограммов.





– Я из Якутска, мне 51 год. Есть высшее образование, истфак Якутского госуниверситета, но по специальности не работал. Был сварщиком, дворником – рабочие профессии, – представился Александр.





Куча людей останавливаются – кто-то руку пожать, кто-то сфотографироваться, кто-то продуктами помочь

Сопровождает его тёзка Александр с Сахалина – блондин с бородой в походных солнцезащитных очках и с рюкзаком за спиной. Он совершает кругосветку автостопом, но, встретив шамана, решил, что часть пути они пройдут вместе.





– Я верю в чудеса. Раз в 500 лет рождается человек, который способен изменить мир. Возможно, Александр и есть такой человек. Множество людей останавливаются – кто-то руку пожать, кто-то сфотографироваться, кто-то продуктами помочь. А когда я встретил Александра, у меня был хороший запас времени и интерес к этому человеку, я решил посвятить ему 15–20 дней путешествия – пройти вместе до Читы. Может быть, кто-то сменит меня дальше за Читой, посмотрим.













Сахалинец – противник публичности, в отличие от шамана, который постоянно общается с журналистами и блогерами. В YouTube размещены уже десятки роликов с его участием, общее число просмотров которых перевалило за миллион.





– Лёха Кочегар (автор крупнейшего оппозиционного Youtube-канала в Чите, на который подписаны 28 тысяч человек. – С.Р.) недавно уехал. Прошёл с нами часть дневного пути, даже немного протащил тележку. Наснимал материала, уехал. Он, кстати, уже согласовал в Чите с властями народное собрание (так Александр называет митинг. – С.Р.) на 12 июля, сейчас ищет место. Я приду, там буду говорить. Что – пока секрет, там узнаете. Вот, всех призываю туда, кто останавливается.





Народная любовь

А останавливаются так часто, что скорость путешествия снижается до 2,5–3 километров в час, почти в 2 раза медленнее обычной пешей прогулки. 5 километров пути мы вместе преодолели за полтора часа, почти половину этого времени Александр общался с поклонниками – я насчитал 11 машин и один мотоцикл. Из тех же, кто проезжал мимо, каждый 3–4-й водитель сигналил якуту в знак поддержки.





– Нам за день нужно проходить минимум 20 километров, чтобы уложиться в график. Но из-за пауз (мы так называем остановки на общение) это расстояние удаётся пройти только часов за 8. Сами видите, народная любовь – что здесь поделаешь? – разводит руками шаман.





Я выходил из Якутска в марте с 3 тысячами рублей. У нас была ещё зима, 40 градусов

Прохожие в основном фотографируются и снимают путника для соцсетей, многие хотят помочь – кто-то едой, кто-то деньгами. При мне шаману передали около 2 тысяч рублей, упаковку печенья, чебурек, несколько бутылок воды, горсть конфет и фруктов. А житель Новоберёзовки, увидев Александра с улицы своей деревни, сначала узнал, что нужно, а затем подвёз овощей с зеленью.





За Путина и за шамана

– Я выходил из Якутска в марте с 3 тысячами рублей в кармане. У нас была ещё зима, 40 градусов. Спал в зимней юрте. Народ сразу начал помогать, поддерживать – поэтому и прошёл уже столько. Сначала от денег отказывался, но люди обижались, стал брать. Теперь вот в гостиницах останавливаюсь на них, когда по дороге попадаются. Если народ помогает, значит, надо идти дальше.





Большинство водителей поддерживают политические взгляды Александра, ругают Путина и правительство. Поводов для этого в забайкальской глубинке полно.





– Раньше работал на водовозке, вон оттуда воду возил (показывает в сторону небольшого бревенчатого здания на окраине Новоберёзовки. – С.Р.). Сейчас работы не стало, деревня загибается. Уехал отсюда в Шерловую (моногород около крупного угольного разреза в 250 км южнее. – С.Р.), здесь родители живут – к ним в гости приехали. Сам вахтами вынужден работать, и в Шерловой уже работы почти не стало, – сожалеет Иван, житель Новоберезовки, тот, что привез овощи.









У кого-то из останавливающихся есть и своё видение того, как можно поправить ситуацию в регионе.





– Всё-таки те богатства, которые выбираются из земли, хотя бы 50–70%, должны оставаться на земле, в муниципальном бюджете. У нас, в Газимуро-Заводском районе (в этом районе расположены крупнейшие месторождения золота в Забайкалье, работает "Норильский никель". – С.Р.), должны быть уже золотые дороги. Золота много добывается, но ничего не остаётся, всё уходит, – рассказывает Андрей, житель села Газимурский Завод.





Среди тех, кто останавливался поговорить со странствующим шаманом, нашлись и сторонники президента России, настроенные, впрочем, вполне дружелюбно и к тому, кто собрался его "изгонять".





– Я поддерживаю Александра. И Путина тоже поддерживаю. Считаю, что из того состояния, в котором страна была, он всё-таки её немножко поднял. Мне нравится, что Александр не боится своё мнение высказать, – это я поддерживаю. Сильный человек, молодец! У нас его уже ждут, – пожал руку якуту водитель малолитражки с номерами Республики Бурятия.





В пиковые паузы на трассе скапливалось до пяти машин одновременно – одних паломников, как их называет Габышев, сменяли другие. Сценарий один – рукопожатие, фото, несколько тёплых слов, порой небольшая помощь.





По дороге шаман поведал о том, как он понимает цель своего похода.





– Демократия должна быть без страха. Сейчас люди боятся говорить, боятся, что их уволят, зарплаты лишат. Просто у нас государственная сила беспредельная, демоническая. Народ в искусственную депрессию загнан. Естественную депрессию знахарь вылечит махом, а эту, искусственную, только колдовство. Колдун нагнал свою иллюзию страха, депрессию на всю страну, но белый колдун – такой, как я, – сможет это наваждение развеять. Политик здесь бесполезен, только колдовство на колдовство.





Путин также государственность пытается укрепить во всём мире – в Северной Корее, Сирии… А в европейских странах, в США государственная власть уравновешена народовластием. Трамп в Америке пытается это нарушить, но пока не выходит. Равновесие должно быть – между государственной властью и народом. И борьба за равновесие идёт порой, да, кровавыми методами, если тиранические государственные режимы не дают демократическим способом уравновесить их власть. И Путин будет защищать государственность, которую мы сейчас попробуем уравновесить народовластием, – говорит шаман Александр.









​– И как именно вы собираетесь уравновешивать государственность народовластием? На первом же несогласованном мероприятии вас задержат, кто эти собрания будет проводить?





– В Чите же организовали народное собрание сами, и в других городах смогут. Сам народ это сделает. И это Чита, а Новосибирск вообще продвинутый город, там такие политики найдутся, и ещё не такие собрания проведут. Когда гармония будет, с сильной государственной машиной ужиться ещё можно. Поэтому люди ко мне тянутся, к моим идеям народовластия. Потому что жестоко страдают от государственной машины, а там, наверху, не понимают. Мирно бы согласились уровнять народ с властью, хорошо бы жили, как в Европе.





Да, государственность там есть, но она через суды регулируется, через выборы. А здесь нет, равновесие нарушено. Поэтому и появляется шаман-воин, чтобы восстановить гармонию. Я сейчас иду и благодаря современным технологиям всем о себе, своих идеях рассказываю. Мы ведём борьбу. Новый мир наступит, он уже идёт моей поступью. Там старый (показывает вперёд), а там новый (обернулся назад). Так я и иду, новый мир несу за собой. После этих перемен все страны захотят как мы жить.









Чита – первый крупный город на пути Александра. На Читу шаман возлагает особые надежды. Тем не менее, как именно он собирается действовать и на что рассчитывает, формулирует довольно расплывчато. Но мирный способ смены власти для него предпочтительней какого-либо иного: "Нам крови не надо".





– Всё с Читы начнётся. На народном собрании будут произнесены магические слова. Пламя вспыхнет в Чите – здесь сердце России сейчас. И пойдёт в Бурятию. Потом Иркутск вспыхнет, Красноярск, Новосибирск и так дальше. Но зависит многое от самих читинцев, вся Россия на них надеется. Если подведёте, Россия уже не встанет. Я-то пойду, даже если не получится собрание. Буду идти дальше, как мотылёк на пламя, пока не сгорю, – Бог велит.





– При какой численности народное собрание будет успешным?





– Я не знаю, я не политтехнолог. Чем больше, тем лучше. Я настроен оптимистически. Если собрание пройдёт хорошо, я стану сильнее и буду дальше идти ещё увереннее. А в Москву приду с целой армией. Люди сами народные собрания устраивать будут. Если даже Путин не уйдет, то народ хотя бы этими собраниями сплотится.





"Программа" шамана

Новый мир в его понимании вполне согласуется с общепринятыми в большинстве крупных демократических стран идеями децентрализации власти и сильных муниципалитетов.





– Основа основ – местное самоуправление, укреплять народ нужно через него. Мы же в 90-х к этому шли, суверенитет брали, не отделялись же от России.





– Но союзные республики из СССР отделились…





– Имеют право. Зачем силой держать? Кто отделяется – пусть отделяется. Если Россия будет страной свободной, развивающейся, наоборот, к нам будут идти, союз искать. Чего бояться отделения? Давно уже XXI век на дворе, никто уже не строит империй, как в XVIII веке. Только наши маразматики. Куда кто денется? Останемся вместе, торговать будем, сотрудничать, любить друг друга. Сами будем на своей земле управляться.





"Несколько раз чуть в психушку не запихали"

Когда дневной 20-километровый лимит движения был исчерпан, начали искать место для стоянки. Гравийную обочину, отсекающую трассу от зелёной лесополосы, выбрали местом привала – из-за обилия камней. Ведь если края юрты и палатки не прижать к земле, то степной забайкальский ветер их утащит.





Шаман со своим спутником накрыли импровизированный стол из всего, что послала федеральная трасса. Машины продолжали останавливаться. Сначала подъехала семья из Якутии, направляющаяся к Байкалу на отдых – оставили фруктов. Затем подтянулся читинец, который признался, что его волнует "кровожадность любых революций". Габышев с помидором в руке вёл беседы с "паломниками", изредка отвлекаясь на фото.









Когда мы остались одни, Александр рассказал, что какое-то время после смерти жены жил в лесу, затем стал шаманом.





– Я же сумасшедшим был 3 года. Хорошо, что меня мать в лес отправила, а так в психушке сейчас лежал бы. Деревенские хотели меня отправить лечиться.





– Это о вас писали в якутской газете? Про отшельника, жившего в лесу и построившего часовню скончавшейся жене? Его ещё зимой коневоды спасли от холодной смерти?





– Да, видите. Говорю же, что вся деревня знала о моём сумасшествии. Но сейчас-то я нормальный, адекватный человек, видите?





– А вы не боитесь, что вас могут снова попробовать отправить в психбольницу?





– Конечно, попытаются. Пусть пытаются. Я знаю, что меня бог бережёт. Конечно, я чуть-чуть сумасшедшие слова говорю – вот моё слабое место. Пользуйтесь, власти.





Поужинав, два Александра начали разворачивать лагерь. Высокие колья скелета юрты и натягиваемый поверх ярко-синий материал подобно маяку вновь начали притягивать всё новых любопытствующих, желающих пообщаться с шаманом. Так будет, пока не стемнеет, рассказывает сахалинец. А утром снова в путь. И так до августа 2021 года, как рассчитывает сам Габышев. Если только Путин раньше в отставку не уйдёт, тогда миссия шамана закончится.





– Я же в Бога верю, в Христа. Он сделает из меня человека. Всю силу у меня отберёт – и я стану простым человеком. Шаман же обречён на одиночество, а я одиноким всегда быть не хочу.





– Вы считаете, что если Путин уйдет, все изменится к лучшему?





– Для меня уход Путина будет победой. Главное - победить демона, а люди с людьми сами разберутся. Найдутся сильнее сечиных и медведевых, найдутся умнее их. Другие партии воспрянут, пусть Жириновский идёт, Зюганов, Навальный – вперёд. Главное, что они люди, пусть идут во власть, а народ там разберётся, кого выбрать.



















