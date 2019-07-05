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Нашли стрелочников? Что известно о задержанных из-за взрывов на салюте россиянах

06.07.2019 09:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержанные в Минске по делу о взрывах во время салюта 3 июля — это жители российского Сергиева Посада Максим Сапронов и Константин Денисов. Они являются сотрудниками подмосковного завода пиротехнических изделий, а в Минск отправились как консультанты.

Нашли стрелочников? Что известно о задержанных из-за взрывов на салюте россиянах
момент взрыва во время салюта
Как пишет "Московский комсомолец", поставщик — завод по выпуску пиротехнической продукции «Пиро-Росс» — отправил сопровождать груз и следить за запуском двух сотрудников — 25-летнего Максима Сапронова и 28-летнего Константина Денисова. Оба имеют высшее образование и уже несколько лет работают на предприятии.

— Максим и Костя находились там как обыкновенные консультанты. Они не имеют никакого отношения к изготовлению продукции. По должности они инженеры-конструкторы. Их там не должно было быть. Их отправили просто из-за товарищеских отношений, — цитирует «МК» директора предприятия Константина Шаповалова.

Шаповалов утверждает, что 3 июля все наладочные работы выполняли белорусские военные, а представители «Пиро-Росса» наблюдали за процессом.

Директор также указывает и на то, что говорить о том, что их продукция была некачественной, можно лишь после проведения комплексной экспертизы.


Родители в шоке

Родители задержанных россиян находятся в шоковом состоянии, пишет «МК». Сестра Константина Денисова рассказала, что 3 июля брат прислал маме СМС, что задерживается в Минске. Причину не пояснил.

С тех пор они не имеют официальной информации о том, где находятся их близкие. А все новости узнают из интернета.

«Московский комсомолец» также сообщает, что первый допрос задержанных длился почти 12 часов. В Минск отправился юрист «Пиро-Росса», который будет решать вопрос защиты задержанных.

Что произошло во время салюта 3 июля?

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочи неподалеку от стелы «Минск — город-герой» произошла трагедия. Очевидцы сообщали о двух хлопках, которые произошли недалеко от земли, и необычно ярком взрыве. Взрывной волной были выбиты окна в некоторых домах на улице Даумана и Червякова. 

Позже стало известно, что в результате взрывов погибла 64-летняя женщина — металлический осколок попал ей в шею и повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды. В целом пострадало не менее 10 человек, двое из них серьезно - они находятся в военном госпитале.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок. Позже глава СК Иван Носкевич уточнил, что основная версия — фейерверочные изделия были некачественными.


В Министерстве обороны рассказали, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм). 

В Минобороны также отметили, что «для исключения „человеческого фактора“ (неправильной эксплуатации установок и изделий) в рамках объективного контроля велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок».
 
Теги: Минск
 
 
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Задержанные в Минске по делу о взрывах во время салюта 3 июля — это жители российского Сергиева Посада Максим Сапронов и Константин Денисов. Они являются...
 
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