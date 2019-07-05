В Молодечно пациент не захотел выходить из машины скорой помощи и убил водителя

Известно, что скорая выезжала к мужчине с эпилептическим припадком.





Пациента доставили в больницу №2. Но он не захотел выходить из машины. Начал сопротивляться. Водитель решил помочь врачам.





Нашей Ниве » Елена, племянница погибшего. — Как так получилось, что он погиб, я не знаю. Заключения о смерти пока нет». «На просьбу выйти из машины водитель получил удар, — рассказала «» Елена, племянница погибшего. — Как так получилось, что он погиб, я не знаю. Заключения о смерти пока нет».





Женщина сообщила, что пациента задержала милиция. Был тот пациент пьян, сознательно ударил водителя или случайно — выясняется.





Пациент находится под стражей.



