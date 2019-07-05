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В Молодечно пациент не захотел выходить из машины скорой помощи и убил водителя

06.07.2019 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром 5 июля в Молодечно погиб водитель скорой Сергей Ш.

Известно, что скорая выезжала к мужчине с эпилептическим припадком. 

Пациента доставили в больницу №2. Но он не захотел выходить из машины. Начал сопротивляться. Водитель решил помочь врачам.

«На просьбу выйти из машины водитель получил удар, — рассказала «Нашей Ниве» Елена, племянница погибшего. — Как так получилось, что он погиб, я не знаю. Заключения о смерти пока нет».

Женщина сообщила, что пациента задержала милиция. Был тот пациент пьян, сознательно ударил водителя или случайно — выясняется.

Пациент находится под стражей.
 
 
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Утром 5 июля в Молодечно погиб водитель скорой Сергей Ш.
 
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