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В Молодечно пациент не захотел выходить из машины скорой помощи и убил водителя
Источник материала: Партизан
Утром 5 июля в Молодечно погиб водитель скорой Сергей Ш.
Известно, что скорая выезжала к мужчине с эпилептическим припадком.
Пациента доставили в больницу №2. Но он не захотел выходить из машины. Начал сопротивляться. Водитель решил помочь врачам.
«На просьбу выйти из машины водитель получил удар, — рассказала «
Женщина сообщила, что пациента задержала милиция. Был тот пациент пьян, сознательно ударил водителя или случайно — выясняется.
Пациент находится под стражей.
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Утром 5 июля в Молодечно погиб водитель скорой Сергей Ш.
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