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В Калифорнии уже второе мощное землетрясение за два дня

06.07.2019 09:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пустыне на юге американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 7,1 - самое мощное в этом штате за последние 20 лет.

Землетрясение вызвало перебои в энергоснабжении и повредила отдельные жилые строения: кое-где разбились стекла, треснули стены, в местах обрыва газовых труб вспыхнули пожары. О более серьезных разрушениях не сообщается.

Власти сообщают о по меньшей мере об одном легко пострадавшем человеке.

Очаг сейсмического события располагался на небольшой глубине в 900 метров. Эпицентр находился вблизи города Риджкрест в 240 км к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Толчки ощущались от Лас-Вегаса в штате Невада до Лос-Анджелеса на тихоокеанском побережье.


Калифорния - сейсмоопасный регион, через нее на 1200 км тянется разлом Сан-Андреас.

Вместе с тем, крупных сейсмических катаклизмов в штате не было со времен разрушительного землетрясения 1906 года в Сан-Франциско. Среди жителей штата распространено представление о том, что новое "большое" землетрясение ("the Big One") неизбежно и даже уже запаздывает.

В четверг в Калифорнии был зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,4, который теперь геологи квалифицируют как предвестник нынешнего землетрясения.
 
 
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В пустыне на юге американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 7,1 - самое мощное в этом штате за последние 20 лет.
 
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