Танцовщицы из Гродно в честь Дня Независимости устроили фотосессию на танке

Источник материала: KYKY

Неожиданно: гродненские танцовщицы не смогли остаться в стороне и устроили фотосессию в честь Дня Независимости. С белым флагом они забрались на танк и сделали фото, которое опубликовали в своей группе «ВКонтакте». Вот, что у них получилось:

Девушки на фотографии – сотрудницы «джентельменского» клуба Relax в Гродно, как видно на флаге, который одна из них держит в руках. В публичный доступ, правда, попал только один снимок. А в комментариях мнения пользователей разделились. Первые восхищаются внешними данными танцовщиц, другие, напротив, обвиняют их в осквернении памятника культуры. Третьи недоумевают, когда танк успел стать культурным наследием.

Один комментарий заслуживает отдельного внимания: «Я в прошлом году чемодан собрал и почти сутки сидел на соседнем танке. Оказалось, фейк – ни в какой Берлин он не поехал».