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120 метров над землей. Как выглядят пентхаусы на последних этажах самого высотного дома в Беларуси

06.07.2019 11:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице достраивают самое высокое здание в Беларуси — жилой комплекс «Лазурит», который находится напротив «Минск-Арены». В центральной части ЖК располагаются почти 300 квартир, но самые интересные из них — это два пентхауса на высоте 120 метров. Как выглядит это жилье за 600 тысяч долларов и какие виды там открываются из окон — в материале REALTY.TUT.BY.

«Лазурит» находится на пересечении проспекта Победителей и улицы Нарочанской. Его начали строить в 2011 году и изначально планировали сдать к чемпионату мира по хоккею — 2014. Но сделать это не смог ни первый, ни второй инвестор. Комплекс превратился в долгострой с малой степенью готовности. Та же высотная часть в 2015 году была возведена лишь на 4%. Поэтому власти передали «Лазурит» УКСу Мингорисполкома, который продолжил реализовывать проект. Вот так комплекс выглядит сегодня:


«Лазурит» условно можно разделить на три большие части. Первая (на 279 квартир) находится на стороне проспекта Победителей, вторая (на 307 квартир) — на стороне улицы Нарочанской, третья (на 292 квартиры) — высотная часть между ними. В состав комплекса входят также подземный паркинг на 596 мест, пристроенная гараж-стоянка под стилобатом на 183 места, примыкающая амбулатория и пристроенная офисная часть.


Первую жилую секцию со стороны проспекта Победителей сдали в ноябре 2018 года, вторую планируют сдать в августе 2019-го. Но нас в первую очередь интересует центральная часть высотой 138 метров.

— Сейчас на высотной части на сто процентов завершен монолитный каркас здания, производятся работы по кладке внутренних кирпичных перегородок и перегородок из ячеистобетонных блоков. Производятся также остекление дворовой части фасада и кровельные работы, — рассказывает прораб СУ-26 «Стройтреста № 4» Артур Алексиевич.


При такой степени готовности здания уже можно понять, что будет представлять собой самое высотное жилье в стране — два двухэтажных пентхауса на 32−33-м этажах «Лазурита». А это более 120 метров от земли, куда мы и поднимаемся.

Каждый пентхаус — это двухэтажная шестикомнатная квартира площадью около 380 квадратных метров с террасой. Высота потолков на 32-м этаже — около четырех метров, на 33-м — около трех. Без перегородок и стяжки пентхаусы выглядят следующим образом:






Сдаваться жилье будет с черновой отделкой, потому что все равно собственники все здесь будут делать под себя. Неизменными останутся разве что виды из окон и с террасы:









Продается это жилье по 3281 рублю, или около 1600 долларов, за квадратный метр. Итого за всю квартиру — примерно 1,267 миллиона рублей, или почти 617 тысяч долларов.

Отметим, что за 600 тысяч долларов пару лет назад продавали на тот момент самый высокий пентхаус, который находится в ЖК «Парус» на Кальварийской. Правда, высота от земли там метров на 20 ниже, а площадь — более чем на сто «квадратов» меньше.


Ниже пентхаусов на каждом этаже центральной части «Лазурита» находятся «однушки», «двушки» и «трешки» с высотой потолков под три метра. Цены на них — примерно от 3,4 до 3,6 тысячи рублей за «квадрат» с учетом парковочного места. Вот так, например, без перегородок выглядит трехкомнатная квартира с возможностью обустройства собственного зимнего сада:



В боковых же секциях «Лазурита» жилье стоит дешевле. Там цена квадратного метра — от 2,7 до 3,4 тысячи рублей.

Сдать весь комплекс УКС Мингорисполкома планирует в конце 2020 года.

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Теги: Минск
 
 
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