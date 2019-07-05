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Пинчанка приняла участие в областном фестивале творчества инвалидов по зрению
06.07.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Светлана Сергеевна Старостина - пинчанка, инвалид II группы по зрению, член Пинской городской организации ОО «БелТИЗ» - прекрасный пример того, что жить можно полноценно и интересно несмотря ни на что.
Светлана Сергеевна активно участвует в общественной жизни организации, а еще она ведущий игрок команды эрудитов первички, неоднократно выступала в составе Брестской областной сборной.
Последнее увлечение Светланы - вытинанки (художественная вырезка). Недавно она приняла участие в художественной выставке на областном фестивале творчества инвалидов по зрению «С песней по жизни», который ежегодно проводит ОО «БелТИЗ». Название выставочной экспозиции Светланы «Бумажные фантазии».
Любознательные и активные люди всегда интересно проводят свой досуг. В первичной организации есть место и время для таких встреч. Например, здесь проходят информационные часы на самые различные темы от экономического и медицинского ликбеза до знакомства с основами православной веры, а также тренинги по освоению новых технических средств реабилитации. В рамках подготовки к областному ежегодному конкурсу «Эрудит» среди инвалидов по зрению функционирует кружок «В мире много интересного». Наша Светлана - его активный участник.
Жизнь при любом раскладе может быть интересной и насыщенной, уверена Светлана Старостина, если только захотеть.
Раиса ШПАКОВСКАЯ
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Светлана Сергеевна Старостина - пинчанка, инвалид II группы по зрению, член Пинской городской организации ОО «БелТИЗ» - прекрасный пример того, что жить можно...
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