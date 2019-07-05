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Пинчанка приняла участие в областном фестивале творчества инвалидов по зрению

06.07.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   Светлана Сергеевна Старостина - пинчанка, инвалид II группы по зрению, член Пинской городской организации ОО «БелТИЗ» - прекрасный пример того, что жить можно полноценно и интересно несмотря ни на что.

  Светлана Сергеевна активно участвует в общественной жизни организации, а еще она ведущий игрок команды эрудитов первички, неоднократно выступала в составе Брестской областной сборной.

  Последнее увлечение Светланы - вытинанки (художественная вырезка). Недавно она приняла участие в художественной выставке  на областном фестивале творчества инвалидов по зрению «С песней по жизни», который ежегодно проводит ОО «БелТИЗ».  Название выставочной экспозиции Светланы «Бумажные фантазии».

  Любознательные и активные люди всегда интересно проводят свой досуг. В первичной организации есть место и время для таких встреч. Например, здесь проходят информационные часы на самые различные темы от экономического и медицинского ликбеза до знакомства с основами православной веры, а также тренинги по освоению новых технических средств реабилитации.   В рамках подготовки к областному ежегодному конкурсу «Эрудит» среди инвалидов по зрению функционирует кружок «В мире много интересного». Наша Светлана  - его активный участник.

  Жизнь при любом раскладе может быть интересной и насыщенной, уверена Светлана Старостина, если только захотеть.

  Раиса ШПАКОВСКАЯ
 
Теги: знакомства
 
 
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  Светлана Сергеевна Старостина - пинчанка, инвалид II группы по зрению, член Пинской городской организации ОО «БелТИЗ» - прекрасный пример того, что жить можно...
 
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