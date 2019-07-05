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ЮНЕСКО разрешила точечные рубки в Беловежской пуще
06.07.2019 12:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
ezoplaneta.ru
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на проходящей в Баку ежегодной сессии не включил Беловежскую пущу в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.
Как сообщает
В ЮНЕСКО также было принято решение о возможности вырубки в Беловежской пуще тех деревьев, которые расположены у дорог и троп, угрожая безопасности. Допускается также вырубка с целью защиты ценных мест обитания животных и птиц.
Три года назад в Польше разгорелся большой скандал вокруг вырубки Беловежской пущи. По планам правительства Польши, вырубке в заповеднике подлежали около 1,3 млн деревьев, зараженных опасным вредителем - короедом-типографом. Экологи протестуют против этих действий и требуют дать возможность реликтовому лесу самостоятельно справиться с естественными процессами обновления массива.
В ноябре 2017 года суд ЕС постановил, что Польша должна немедленно прекратить активное лесопользование в Беловежской пуще, за исключением случаев, когда это строго необходимо для обеспечения общественной безопасности. В апреле 2018 года европейский суд вынес еще одно решение, признавшее незаконными планы правительства Польши расширить зону вырубки деревьев в реликтовом лесу. После этого активная деятельность лесорубов в пуще прекратилась.
ЮНЕСКО обязало Польшу и Беларусь до февраля 2020 года предоставить актуальный отчет о состоянии защиты Беловежской пущи. С польской стороны площадь реликтового леса составляет 60 тыс. гектаров, 10 тыс. из которых - находящийся под особой защитой Беловежского национального парка.
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Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на проходящей в Баку ежегодной сессии не включил Беловежскую пущу в Список объектов всемирного наследия, находящихся под...
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