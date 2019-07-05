Международные резервные активы Беларуси достигли почти 8,3 миллиарда долларов

Источник материала: Ежедневник



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За июнь 2019 года золотовалютные резервы страны выросли на 200,7 млн. долларов (на 2,5%) и а 1 июля 2019 года, по предварительным оценкам, составили 8 290,7 млн. долларов эквиваленте.

Динамика прироста, однако, уменьшилась: в мае текущего года прирост составил 521,6 млн. долларов (на 6,9%).

Как отмечается в сообщении Национального банка Беларуси , в июне 2019 года правительством и Национальным банком Республики Беларусь исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 250 млн. долларов

Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июне стало повышение цены золота на международном рынке. Также увеличению резервов способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, и поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте. Кроме того, с 1 июля 2019 года актуализирована методология расчета золотовалютных резервов, что обусловило рост показателя на сумму порядка 70 млн. долларов.

Отмечается, что с огласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд. долларов.