﻿ Под Кобрином "Нива" столкнулась "в лобовую" с МАЗ-ом. 21.by
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Под Кобрином "Нива" столкнулась "в лобовую" с МАЗ-ом

06.07.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На выезде из агрогородка Батчи Кобринского района столкнулись легковой автомобиль "Нива-212140" и грузовик МАЗ-551605, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Под Кобрином "Нива" столкнулась "в лобовую" с МАЗ-ом

ДТП произошло 5 июля около 16.00. В результате происшествия пострадал водитель легковушки. Чтобы деблокировать его из покореженной машины, понадобилась помощь спасателей. Работники МЧС оперативно прибыли на место вызова и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента достали потерпевшего.

Под Кобрином "Нива" столкнулась "в лобовую" с МАЗ-ом
 Под Кобрином "Нива" столкнулась "в лобовую" с МАЗ-ом

С травмами разной степени тяжести мужчину госпитализировали в Кобринскую ЦРБ.

 
 
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  На выезде из агрогородка Батчи Кобринского района столкнулись легковой автомобиль "Нива-212140" и грузовик МАЗ-551605, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении...
 
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