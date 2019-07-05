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Под Кобрином "Нива" столкнулась "в лобовую" с МАЗ-ом
06.07.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На выезде из агрогородка Батчи Кобринского района столкнулись легковой автомобиль "Нива-212140" и грузовик МАЗ-551605, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении
ДТП произошло 5 июля около 16.00. В результате происшествия пострадал водитель легковушки. Чтобы деблокировать его из покореженной машины, понадобилась помощь спасателей. Работники
С травмами разной степени тяжести мужчину госпитализировали в Кобринскую ЦРБ.
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На выезде из агрогородка Батчи Кобринского района столкнулись легковой автомобиль "Нива-212140" и грузовик МАЗ-551605, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении...
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