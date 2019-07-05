Источник материала: Виртуальный Брест

На выезде из агрогородка Батчи Кобринского района столкнулись легковой автомобиль "Нива-212140" и грузовик МАЗ-551605, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС .





ДТП произошло 5 июля около 16.00. В результате происшествия пострадал водитель легковушки. Чтобы деблокировать его из покореженной машины, понадобилась помощь спасателей. Работники МЧС оперативно прибыли на место вызова и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента достали потерпевшего.







С травмами разной степени тяжести мужчину госпитализировали в Кобринскую ЦРБ.