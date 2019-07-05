В БРИКС выражают озабоченность в связи с кризисом в зоне Персидского залива

Источник материала: Интерфакс

Участники консультативного совещания стран БРИКС по Ближнему Востоку и Северной Африке призвали дипломатическими методами урегулировать разногласия в зоне Персидского залива.

"Заместители министров/специальные представители выразили серьезную озабоченность в связи с продолжающимся кризисом в зоне Персидского залива, включая односторонние действия", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Они вновь подтвердили свою поддержку урегулированию существующих разногласий путем переговоров и дипломатическими методами. Они подчеркнули необходимость продвижения в этой части мира позитивной и конструктивной повестки дня, при которой все государства региона совместно отвечали бы на общие вызовы и угрозы", - говорится в сообщении.

Пятое консультативное совещание стран БРИКС на уровне спецпредставителей по Ближнему Востоку и Северной Африке проходило 4-5 июля в МИД Бразилии. С российской стороны в нем участвовал специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.