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Запрет на посещение лесов снят во всех областях Беларуси, кроме Брестской

06.07.2019 11:20 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министерство лесного хозяйства сообщает о снятии запрета на посещение лесов в четырех регионах Беларуси.

Согласно интерактивной карте, размещенной на сайте ведомства, посещать леса с 6 июля разрешено в Витебской, Гомельской, Гродненской областях, а также в Минской, за исключением Пуховичского района.

Запрет на посещение лесов сохраняется в Брестской области, за исключением Столинского района.

Ограничения на посещение лесов были введены ранее в большинстве регионов Беларуси из-за сложившихся погодных условий (жары и отсутствия осадков), они подразумевали полный отказ от посещения лесов гражданами, а также въезд транспорта, за исключением служебного, напомнили в  Минлесхозе

 Согласно Лесному кодексу, отметили там, решение о введении запрета на посещение лесного фонда в пожароопасный сезон принимается местными распорядительными и исполнительными органами. Ключевым фактором при принятии такого решения являются погодные условия: температура, отсутствие осадков, ветра и т.д. Как правило, меры ограничительного характера вводятся при наступлении 4-го класса пожарной опасности по условиям погоды - когда стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, и пожар может возникнуть от малейшей искры.

«Введение запрета на посещение лесов - мера, направленная на обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда», - подчеркнули в министерстве.

 
 
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Министерство лесного хозяйства сообщает о снятии запрета на посещение лесов в четырех регионах Беларуси. Согласно интерактивной карте, размещенной на сайте...
 
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