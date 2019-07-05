Запрет на посещение лесов снят во всех областях Беларуси, кроме Брестской

Источник материала: Интерфакс

Министерство лесного хозяйства сообщает о снятии запрета на посещение лесов в четырех регионах Беларуси.

Согласно интерактивной карте , размещенной на сайте ведомства, посещать леса с 6 июля разрешено в Витебской, Гомельской, Гродненской областях, а также в Минской, за исключением Пуховичского района.

Запрет на посещение лесов сохраняется в Брестской области, за исключением Столинского района.

Ограничения на посещение лесов были введены ранее в большинстве регионов Беларуси из-за сложившихся погодных условий (жары и отсутствия осадков), они подразумевали полный отказ от посещения лесов гражданами, а также въезд транспорта, за исключением служебного, напомнили в Минлесхозе

Согласно Лесному кодексу, отметили там, решение о введении запрета на посещение лесного фонда в пожароопасный сезон принимается местными распорядительными и исполнительными органами. Ключевым фактором при принятии такого решения являются погодные условия: температура, отсутствие осадков, ветра и т.д. Как правило, меры ограничительного характера вводятся при наступлении 4-го класса пожарной опасности по условиям погоды - когда стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, и пожар может возникнуть от малейшей искры.

«Введение запрета на посещение лесов - мера, направленная на обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда», - подчеркнули в министерстве.