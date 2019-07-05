Источник материала: Новости Волковыска

Комитет государственного контроля в июне провел мониторинг хода кормозаготовки в 53 сельхозпредприятиях во всех областях Беларуси. По его итогам отмечены организационные упущения местных органов власти, руководителей организаций в вопросах подготовки кормозаготовительной техники, создания запаса горюче-смазочных материалов и др., сообщили БЕЛТА в КГК.

Прямым следствием этих упущений стало то, что косьба и уборка трав первого укоса проводились несвоевременно. В некоторых регионах работа продолжалась более 25 дней, что негативно отразилось на качестве заготовленного корма.

В 18 из 53 хозяйств установлены факты низкой готовности кормоуборочной техники.

Слабая подготовка кормоуборочной техники отмечена также в некоторых хозяйствах Волковысского, Воложинского, Добрушского и других районов.

Не во всех сельхозорганизациях создан запас топлива для проведения уборки трав, в некоторых по этой причине простаивала кормозаготовительная техника.

Порой техника простаивала из-за отсутствия работников. Потому что накануне косовицы не были приняты меры по привлечению на заготовку кормов механизаторов из сторонних организаций.

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