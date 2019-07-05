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Глава Мингорисполкома: "Динамо" шло ко дну

06.07.2019 12:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пятничное противостояние БАТЭ и минского "Динамо" было примечательно не только (и не столько) очередной победой борисовского клуба, но присутствием на трибунах "Трактора" председателя Минского горисполкома Анатолия Сивака.

Глава Мингорисполкома: "Динамо" шло ко дну
Столичный градоначальник, назначенный на эту должность в ноябре прошлого года, прежде не был замечен на играх чемпионата Беларуси. Во время матча он внимательно следил за происходящим на поле, обсуждал события игры с помощником, внимательно читал об игроках в официальной программке, радовался и аплодировал, когда динамовцы сравняли счет.

В итоге "бело-голубые" уступили, однако Сивак финального свистка предсказуемо дожидаться не стал и за пять минут до конца, пока лестницы были свободны, направился к выходу. Внизу, впрочем, Анатолий Александрович оказался не прочь задержаться, чтобы ответить на несколько вопросов "Прессбола".

Как вам игра?
Очень давно не был на футболе. Сегодня вообще вспоминал, как в него играют. Утрирую, конечно, все не до такой степени плохо. Но пока то, что увидел, не понравилось.

Почему?
Смотрел и вспоминал давние времена. Я в свое время на протяжении четырех лет учился в гомельском техникуме, и еще пять лет в институте. И постоянно ходил на матчи второй советской лиги, где выступал "Гомсельмаш". По моим внутренним ощущениям тот футбол был интереснее и качественнее, чем сегодняшний. Там Кучук играл, другие известные футболисты. Народ на тех игроков ходил. А когда приезжал в Минск, обязательно старался попасть на игру "Динамо" в высшей лиге.

Ну а потом футбол у меня остался лишь в телевизоре: матчи сборной, иногда игры английского или испанского чемпионата и крупные турниры вроде чемпионата мира. Работа никогда не оставляла времени не то что заниматься, а просто следить за спортом. А сейчас ситуация другая. Это часть работы. Город ведь стал основным акционером минского "Динамо". Уже как раз прошли "апелляционные" заседания в экономическом суде. Сегодня пятница, вечер — подумал, почему бы не прийти на стадион.

Апелляции бывших акционеров, конечно же, были отклонены?
Да.

Болельщикам минского "Динамо", да и не только им, интересна судьба клуба. Перейдет ли он в руки российскому бизнесмену Гуцериеву, или вовсе отправится в чемпионат России? Есть ли какие-то новости по этому поводу и когда можно ждать конкретики?
Вообще не знаю, откуда идет это нагнетание российской темы. Мне об этом ничего не известно. Поэтому на эти обсуждения пытаюсь особенно не реагировать. У нас есть проблемы гораздо большие, нежели дискуссии в интернете. На данный момент основной акционер "Динамо" — город. Из этого и исходим.


А как тогда быть с ФК "Минск", собственником которого является город?
А разве должно быть иначе? "Минск", насколько я помню, — государственное учреждение. "Динамо" — акционерное общество. Не вижу противоречий.

Однако в регламенте федерации сказано, что у двух клубов не может быть один собственник.
У меня не было времени сидеть и подробно изучать документы и пункты регламента. На первом этапе ситуация на данный момент такая. "Динамо" шло ко дну, клуб прекратили финансировать. И хорошо, что мы начали вовремя им заниматься.
 
Теги: Минск
 
 
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Пятничное противостояние БАТЭ и минского "Динамо" было примечательно не только (и не столько) очередной победой борисовского клуба, но присутствием на трибунах...
 
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