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Вот что бывает, когда президент в стране меняется раз в 30 лет

06.07.2019 12:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если вы мечтаете, чтобы Лукашенко ушел, посмотрите, как это может произойти, на примере Казахстана. «Белсат» снял об этом документальный фильм.

Лента называется «Казахстан. Уйти нельзя остаться». Наши репортеры Аркадий Нестеренко и Денис Дзюба поехали на место событий, чтобы проверить, что изменилось в стране после того, как многолетний президент Нурсултан Назарбаев добровольно ушел в отставку. 

Сейчас страной управляет Касым-Жомарт Токаев, перед этим возглавлявший верхнюю палату парламента, а еще раньше представлявший страну в ООН.

Перемен жители Казахстана ждали. Среди них – родственники убитых в 2011-м во время протестов в Жанаозене. В фильме они рассказывают, что в мародерстве, начавшемся в городе из-за беспорядков, в результате обвинили тех, кого убили силовики.

Однако Токаев – совсем не тот, кого хотели бы видеть президентом сторонники перемен. Во время внеочередных выборов люди вышли на улицы: они понимали, что в стране происходит передача власти в руки кандидатуры, согласованной с Кремлем.

Таким образом, Назарбаев ушел, но остался. Но остались в Казахстане и те, кто хочет перемен.

«Они принципиально не уезжают из страны, хотя могут (большинство училось за границей). Они так и говорят: мы те, кто решительно остались», – рассказывает Денис Дзюба.

Правда, их мнение власти продолжают игнорировать.

«В репортаже мы предоставляем слово тем, кого власти Казахстана не слышат последние 30 лет», – отмечает Аркадий Нестеренко.

Чем закончится в Казахстане транзит власти, пробудивший общество? И сколько продержится у власти новый президент? Смотрите видео
 
 
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Если вы мечтаете, чтобы Лукашенко ушел, посмотрите, как это может произойти, на примере Казахстана. «Белсат» снял об этом документальный фильм.
 
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