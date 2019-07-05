|
Вот что бывает, когда президент в стране меняется раз в 30 лет
Источник материала: Партизан
Если вы мечтаете, чтобы Лукашенко ушел, посмотрите, как это может произойти, на примере Казахстана. «
Лента называется «Казахстан. Уйти нельзя остаться». Наши репортеры Аркадий Нестеренко и Денис Дзюба поехали на место событий, чтобы проверить, что изменилось в стране после того, как многолетний президент Нурсултан Назарбаев добровольно ушел в отставку.
Сейчас страной управляет Касым-Жомарт Токаев, перед этим возглавлявший верхнюю палату парламента, а еще раньше представлявший страну в ООН.
Перемен жители Казахстана ждали. Среди них – родственники убитых в 2011-м во время протестов в Жанаозене. В фильме они рассказывают, что в мародерстве, начавшемся в городе из-за беспорядков, в результате обвинили тех, кого убили силовики.
Однако Токаев – совсем не тот, кого хотели бы видеть президентом сторонники перемен. Во время внеочередных выборов люди вышли на улицы: они понимали, что в стране происходит передача власти в руки кандидатуры, согласованной с Кремлем.
Таким образом, Назарбаев ушел, но остался. Но остались в Казахстане и те, кто хочет перемен.
«Они принципиально не уезжают из страны, хотя могут (большинство училось за границей). Они так и говорят: мы те, кто решительно остались», – рассказывает Денис Дзюба.
Правда, их мнение власти продолжают игнорировать.
«В репортаже мы предоставляем слово тем, кого власти Казахстана не слышат последние 30 лет», – отмечает Аркадий Нестеренко.
Чем закончится в Казахстане транзит власти, пробудивший общество? И сколько продержится у власти новый президент? Смотрите видео
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы мечтаете, чтобы Лукашенко ушел, посмотрите, как это может произойти, на примере Казахстана. «Белсат» снял об этом документальный фильм.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)