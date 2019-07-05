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Папа Римский после встречи с Путиным высказался о войне на Донбассе

06.07.2019 12:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам понтифика, в Донбассе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций. На встрече с украинскими епископами Франциск в этой связи не упомянул о России.



Папа Римский Франциск на следующий день после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным принял в пятницу, 5 июля, в Ватикане украинских епископов и осудил войну на Донбассе. В этом регионе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций и сопровождающаяся попытками "втянуть в дело и религиозный аспект", сказал римский первосвященник. При этом понтифик не упомянул Россию.

На встрече с Путиным 4 июля папа Римский также затронул вопрос о войне на востоке Украины. В официальном коммюнике по итогам встречи на эту тему, однако, не было приведено никаких подробностей. 

Франциск призвал католическую церковь в Украине к единству и бдительности. "В ночь конфликта, которую вы переживаете, Господь призывает своих чад, как в Гефсиманском саду, к бдительности и молитве, а не к самообороне и уж тем более не к нападению. Иисус ожидает от своих учеников молитвы и полной самоотдачи. Лишь так можно остановить спираль насилия", - подчеркнул римский первосвященник. Он призвал украинских епископов не вовлекаться в борьбу за церковные, националистические или политические интересы.


Встреча понтифика с руководством Украинской греко-католической церкви была запланирована уже давно и продолжится в субботу. Два месяца тому назад Франциск пригласил в Ватикан постоянный синод греко-католической церкви во главе с католикосом Святославом Шевчуком для обсуждения ситуации на востоке Украины и поиска путей мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
 
 
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По словам понтифика, в Донбассе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций. На встрече с украинскими епископами Франциск в...
 
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