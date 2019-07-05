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Как доказать при возвращении из-за границы, что это мой личный телефон, а не новый? Совет от таможни
Источник материала: Tut.by
«Как доказать при возвращении из-за границы, что это мой личный айфон, а не приобретенный за границей?» —
— Если вы везете за границу дорогостоящую вещь, возьмите с собой документы (техпаспорт, гарантийный талон), которые подтверждают покупку товара в Беларуси, — рекомендуют представители Минской региональной таможни. — Если же их нет, то при вывозе рекомендуем произвести его письменное таможенное декларирование с использованием пассажирской таможенной декларации (в двух экземплярах), с целью освобождения от уплаты таможенных платежей при их обратном ввозе.
При этом тем, кто купил за границей дорогие вещи, таможенники советуют въезжать в Беларуси самолетом.
— Если вы планируете приобретать заграницей дорогостоящие товары, лучше выбрать авиаперелет. Товары для личного пользования в случае ввоза на территорию ЕАЭС воздушным транспортом подлежат обложению таможенными платежами, если их стоимость более 10 000 евро и вес более 50 кг, — отмечают таможенники.
Напомним, белорусы, которые выезжают из Беларуси за границу реже, чем раз в три месяца, с 1 января 2019 года
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Как доказать при возвращении из-за границы, что это мой личный телефон, а не новый? Совет от таможни
Таможенники рассказали, что нужно сделать, чтобы на таможне не было вопросом и каким транспортом лучше въезжать в Беларусь, если купили за границей дорогие вещи.
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