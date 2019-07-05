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Как доказать при возвращении из-за границы, что это мой личный телефон, а не новый? Совет от таможни

06.07.2019 12:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Как доказать при возвращении из-за границы, что это мой личный айфон, а не приобретенный за границей?» — поинтересовались у представителей Минской региональной таможни. Специалисты рассказали, что нужно сделать, чтобы на таможне не было вопросом и каким транспортом лучше въезжать в Беларусь, если купили за границей дорогие вещи.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

— Если вы везете за границу дорогостоящую вещь, возьмите с собой документы (техпаспорт, гарантийный талон), которые подтверждают покупку товара в Беларуси, — рекомендуют представители Минской региональной таможни. — Если же их нет, то при вывозе рекомендуем произвести его письменное таможенное декларирование с использованием пассажирской таможенной декларации (в двух экземплярах), с целью освобождения от уплаты таможенных платежей при их обратном ввозе.

При этом тем, кто купил за границей дорогие вещи, таможенники советуют въезжать в Беларуси самолетом.

— Если вы планируете приобретать заграницей дорогостоящие товары, лучше выбрать авиаперелет. Товары для личного пользования в случае ввоза на территорию ЕАЭС воздушным транспортом подлежат обложению таможенными платежами, если их стоимость более 10 000 евро и вес более 50 кг, — отмечают таможенники.

Напомним, белорусы, которые выезжают из Беларуси за границу реже, чем раз в три месяца, с 1 января 2019 года могут провезти до 25 кило товаров для личного пользования, и стоимость их не должна превышать 500 евро (до изменений — до 1500 евро и до 50 кило). Тем, кто ездит чаще, чем раз в три месяца, разрешается привозить не больше 20 кило товаров на сумму до 300 евро.

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Таможенники рассказали, что нужно сделать, чтобы на таможне не было вопросом и каким транспортом лучше въезжать в Беларусь, если купили за границей дорогие вещи.
 
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