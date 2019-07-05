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Бренд Zen Wear выпустил футболки с фразами из песен Akute на беларуском

06.07.2019 12:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Могилевская группа Akute устроила коллаборацию с брендом одежды Zen Wear. Вместе они выпустили коллекцию футболок, на которых разместили хлесткие фразы из песен беларуских музыкантов.

Линейка включает в себя три дизайна футболок с цитатами из треков Akute, которые вошли в новый альбом под названием «V». Авторы делают акцент на том, что короткими строчками пытались привлечь внимание модников к беларускому языку и музыке. Так, люябителям тусовок советуют обратить внимание на майку с надписью «Гасі», заядлым рейверам – на футболку с цитатой «Бязлітасны дэнс». А тем, кто выбрал черную или белую сторону жизни, рекомендуют присмотреться к майке с фразой «Гэта мой колер».

Футболки в черном и белом цветах можно купить в минском Concept Store Zen Wear (ТЦ «Немига», 16 павильон).

 
 
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Могилевская группа Akute устроила коллаборацию с брендом одежды Zen Wear. Вместе они выпустили коллекцию футболок, на которых разместили хлесткие фразы из песен...
 
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