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В Калинковичском районе нашли пропавшую в лесу пенсионерку

06.07.2019 13:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Калинковичском районе нашли пропавшую в лесу пенсионерку
Фото из открытых источников

В милицию 4 июля ночью обратилась жительница Бобович. Она сказала, что её мать 1938 года рождения пропала без вести. Выяснилось, женщина утром ушла в лес за грибами и не вернулась. 

Поиски велись всю ночь. Утром была сформирована группа из числа милиционеров, работников МЧС, родственников пропавшей без вести. Прочесывая местность, люди встретили рыбака. Тот рассказал, что видел бабушку, скрывшуюся в чаще. Поисковики направились в указанное направление и ближе к полудню обнаружили пенсионерку. Она была в поле за родной деревней, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Женщина чувствует себя нормально. Ее передали родственникам. 

В Калинковичском районе нашли пропавшую в лесу пенсионерку
Пропавшую в лесу пенсионерку ищут в Жлобинском районе
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Пожилая женщина провела в лесу более суток.
 
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