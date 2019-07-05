В Калинковичском районе нашли пропавшую в лесу пенсионерку

Источник материала: Аргументы и факты

В милицию 4 июля ночью обратилась жительница Бобович. Она сказала, что её мать 1938 года рождения пропала без вести. Выяснилось, женщина утром ушла в лес за грибами и не вернулась.

Поиски велись всю ночь. Утром была сформирована группа из числа милиционеров, работников МЧС, родственников пропавшей без вести. Прочесывая местность, люди встретили рыбака. Тот рассказал, что видел бабушку, скрывшуюся в чаще. Поисковики направились в указанное направление и ближе к полудню обнаружили пенсионерку. Она была в поле за родной деревней, сообщает УВД Гомельского облисполкома.