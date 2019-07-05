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В Молодечно водитель скорой помощи умер после удара пациента

06.07.2019 12:52 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно скончался 61-летний водитель автомобиля скорой помощи. Перед этим его ударил пациент, которого он привез в больницу, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Босько.

Как сообщает региональный информационно-новостной портал Kraj.by со ссылкой на начальника отдела уголовного розыска Молодечненского РОВД Андрея Мелюка, утром 5 июля на железнодорожном вокзале стало плохо 42-летнему мужчине. Врачи, работающие на вокзале, вызвали скорую помощь. По дороге в больницу №2 пациент пришел в себя и, когда доехали до больницы, отказался выходить из машины. Две женщины-медики не могли уговорить его выйти, и водитель скорой взялся помочь. Пациент ударил его кулаком в нос. У водителя пошла кровь. Работницы бригады скорой помощи вызвали милицию. Сотрудники РОВД приехали и задержали дебошира. Водитель скорой умер в салоне своей машины.

"Молодечненским районным отделом Следственного комитета по случившемуся инциденту в отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство). Он задержан сотрудниками милиции. Окончательная квалификация его действиям будет дана с учетом проведенных экспертных исследований и иных процессуальных и следственных действий", - проинформировала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно скончался 61-летний водитель автомобиля скорой помощи. Перед этим его ударил пациент, которого он привез в больницу, сообщил...
 
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