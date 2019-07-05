В Кобринском районе столкнулись МАЗ и «Нива», пострадал один из водителей

Источник материала: Tut.by

На выезде из агрогородка Батчи Кобринского района столкнулись «Нива» и МАЗ, сообщает МЧС. Пострадал один из водителей.





Авария произошла около 16.00 5 июля около 16.00. В результате происшествия пострадал водитель легковушки. Из искореженной машины его доставали спасатели.





С травмами разной степени тяжести мужчина госпитализирован.