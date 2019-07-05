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В Кобринском районе столкнулись МАЗ и «Нива», пострадал один из водителей
Источник материала: Tut.by
На выезде из агрогородка Батчи Кобринского района столкнулись «Нива» и МАЗ,
Авария произошла около 16.00 5 июля около 16.00. В результате происшествия пострадал водитель легковушки. Из искореженной машины его доставали спасатели.
С травмами разной степени тяжести мужчина госпитализирован.
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С травмами мужчина госпитализирован.
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