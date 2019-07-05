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Fiat 500 Dolcevita: новая спецверсия в честь 62-летия культовой модели

06.07.2019 13:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В июле этого года ставшая символом автомобилизации Италии модель Fiat 500 отмечает свой 62-ой день рождения. Юбилей в Турине решили отметить красиво — особой версией «пятисотки» под названием Dolcevita.


Главная особенность «сладкой жизни» от Fiat — декор в духе шестидесятых годов. Из примет юбилейных машин — специальная окраска кузова Gelato White с горизонтальными красными и белыми полосками, продольный молдинг на капоте, покрытые хромом корпуса зеркал, шильдики с обозначением спецверсии и 16-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.


Сиденья в салоне — с кожаной отделкой цвета слоновой кости и красными логотипами модели, передняя панель декорирована вставкой «под дерево», появились оригинальные коврики. Разумеется, предусмотрены все доступные для Fiat 500 опции, включая цифровую приборку, автоматический климат-контроль и мультимедийную систему с сенсорным экраном.


По техники у 500 Dolcevita изменений нет. Для спецверсии, которая будет предлагаться в виде хэтчбека и псевдокабриолета со сдвижным мягким верхом, доступны 1,2-литровый «атмосферник» (69 лошадиных сил), его газовая версия и 85-сильный турбомотор TwinAir 0.9.


Отметим, что нынешний Fiat 500 в ретростиле появился в 2007 году — спрос на машинку до сих пор поддерживается на завидном уровне, в том числе с помощью небольших обновлений и спецверсий. За все время производства ректрокара их количество превысило три десятка — и на этом итальянцы останавливаться не собираются.

 
 
Ссылка на источник 65
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В июле этого года ставшая символом автомобилизации Италии модель Fiat 500 отмечает свой 62-ой день рождения. Юбилей в Турине решили отметить красиво - особой версией...
 
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