Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции с Гомельского мясокомбината

Источник материала: Интерфакс

Ограничения на поставки продукции с Гомельского мясокомбината в Россию сняты решением Россельхознадзора.

«Россельхознадзор информирует о частичном изменении указания Службы от 07.03.2019 № ФС-КС-7/5895 и сообщает о том, что с 6 июля 2019 года отменяются ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции предприятия ОАО «Гомельский мясокомбинат». Исключением является продукция, запрещенная к ввозу указаниями Россельхознадзора от 09.04.2018 № ФС-КС-7/8309, от 22.03.2019 № ФС-НВ-7/7259, от 28.03.2019 № ФС-НВ-7/7808 и от 04.04.2019 № ФС-КС-7/8474», - говорится на официальном сайте Службы.

«Отправляемая в Россию продукция указанного предприятия должна быть выработана с 6 июля 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом», - обратили внимание в Россельхознадзоре.