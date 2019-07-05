В Витебской области открыт благотворительный счет на сохранение историко-культурного наследия региона

Источник материала: Интерфакс

Витебское областное отделение ОО "Белорусский фонд мира" открыло специальный благотворительный счет на сохранение историко-культурного наследия региона, поддержание в надлежащем состоянии воинских захоронений и памятников воинской славы, сообщили в Витебском облисполкоме.

"Сохранение историко-культурного наследия – наша святая обязанность перед потомками. Мы должны максимально сохранить то, что нам передали предыдущие поколения", - подчеркивается в сообщении на сайте администрации региона.

"Если у вас есть желание принять участие в финансировании работ по консервации, реставрации и восстановлению историко-культурных ценностей, поддержанию в надлежащем состоянии воинских захоронений, памятников воинской славы, созданию новых произведений монументального искусства, вы имеете возможность перечислить любую сумму на специальный благотворительный счёт Витебского областного отделения ОО "Белорусский фонд мира"", - проинформировали в облисполкоме.

Там отметили, что "перечисленные средства будут направлены исключительно на цели, которые будут указаны в графе "назначение платежа".

В Витебской области насчитывается 953 объектов историко-культурного наследия, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. По количеству историко-культурных ценностей Витебская область занимает второе место в республике и уступает только Могилевщине.

Среди всех внесенных в список ценностей памятники археологии составляют 371, памятники архитектуры – 296, памятники истории – 261, искусства – 4, градостроения – 2, заповедные места – 2. Движимые материальные ценности по области насчитывают 6 объектов. 3 памятника архитектуры имеют ”нулевую“ (”0“), высшую категорию ценности (костел Иоанна Крестителя в д.Камаи Поставского района, Софийский собор и Спасо-Преображенская церковь в г.Полоцке).