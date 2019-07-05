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Семейный дебошир покончил с жизнью в автомобиле Кобринского РОВД

06.07.2019 12:44 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Задержанный за правонарушение мужчина совершил суицид в служебном автомобиле Кобринского РОВД, медики оказались бессильны.

«Ночью следственно-оперативная группа Кобринского РОВД прибыла по сообщению о совершенном преступлении в деревню Стригово. На месте разбирательства возник семейный скандал. За совершенное административное правонарушение был задержан и помещен в салон (отсек для задержанных) службеного автомобиля «ГАЗ» местный житель 1986 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за аналогичные правонарушения, который там же совершил суицид», - сообщили в пресс-службе МВД в субботу.

«Сотрудники милиции и бригада скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось», - проинформировали в министерстве.

«По факту происшествия Кобринским РОСК проводится проверка», - говорится в сообщении ведомства.

 
 
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Задержанный за правонарушение мужчина совершил суицид в служебном автомобиле Кобринского РОВД, медики оказались бессильны.
 
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