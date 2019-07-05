Укрепилась или ослабла независимость Беларуси за последние годы? Мнение политиков

БелГазета " Их мнением поинтересовалась "





Мечислав ГРИБ, председатель Верховного Совета 12-го созыва:





- Так или иначе, независимость страны несколько усилилась. Причем усилилась в последние годы, когда белорусское руководство поняло, что в России его ничего хорошего не ждет: если в Беларуси руководство может делать все, что угодно, то там придется выполнять приказы руководителя России. Сознательно или подсознательно, но белорусское руководство вынуждено взять курс на укрепление независимости и суверенитета Беларуси. Такая тенденция проявилась в последние годы.





Почти 20 лет официальный Минск не выполняет союзный договор. Последний год российская сторона требует углубления союзного строительства, белорусские власти затягивают этот процесс. Все чаще и чаще возникают различные войны: нефтяные, газовые, молочные, фруктовые. Не успевает закончиться одна, как начинается другая. Белорусское руководство очень хотело бы сохранить независимость и самостоятельность, но одновременно хочет получать преференции из России. Так не бывает: в конце концов, в этой жизни за все надо платить.





Если Беларусь объединится и единым фронтом встанет на защиту собственных интересов, то мы можем сохранить суверенитет и независимость. Но белорусское общество раздроблено и поделено: одни выступают за вступление в Евросоюз, другие - против, одни - за интеграцию с Россией, другие - против, одни - за белорусский язык, другие - против. В обществе царит раздрай. В таких условиях угроза потери независимости становится едва ли не осязаемой.





Судьба Беларуси висит на волоске. Все может решиться в один момент. Поэтому сейчас очень многое зависит от позиции руководства страны. А оно не самостоятельно, потому что уже зависит от России: слишком много набрали, слишком многое обещано. И отдавать нечем. Чтобы жить самостоятельно и независимо, нужны реформы, а проведение реформ - значит, придется поступиться властью. Но власть является самым дорогим для Лукашенко - ни делиться, ни отдавать ее он не желает.





Павлюк БЫКОВСКИЙ, политический обозреватель:





- За 25 лет правления Лукашенко независимость страны сохранилась. Беларусь прошла через ряд испытаний - от международных санкций за нарушения принципов демократии до нынешнего уровня признания страны. Получается, что речь идет не столько о сохранении суверенитета, сколько о том, что все наши соседи заинтересованы в сохранении статус-кво.





Виктор КОРНЕЕНКО, член ОГП:





- За 25 лет Беларусь прошла через многое. В самом начале карьеры Лукашенко надеялся отвоевать «шапку Мономаха», поэтому суверенитет и независимость для него ничего не значили. Прошло время: не стало Ельцина, пришел Путин - и суверенитет приобрел определенную ценность.





Но насколько глубоко Лукашенко заглотил живца - неизвестно, поэтому нельзя строить серьезные прогнозы. С уверенностью можно говорить об одном: для Лукашенко независимость Беларуси будет иметь ценность только в том случае, если даст гарантии сохранения власти. Можно сказать, что для него независимость и власть - равнозначные понятия.





Татьяна КОРОТКЕВИЧ, экс-кандидат в президенты:





- Независимость воспринимается белорусами как данность. Суверенитет страны для нас - само собой разумеющийся факт. Невозможно представить, чтобы на референдуме вдруг был бы поставлен такой вопрос: «Согласны ли вы с тем, что Беларусь должна сохраниться как самостоятельное государство?» И если это так, а это так, то странно порой слышать от того же Александра Лукашенко, от Владимира Макея или других лиц из «вертикали», что независимость для нас святое и мы не позволим никому посягать на наш суверенитет.





Белорусы с этим живут, зачем произносить громкие слова? Или таким образом власти хочется подчеркнуть, что именно ее работа обеспечивает сохранность независимости? Вообще-то, на то она и власть в государстве, чтобы делать такую работу. Но что есть власть без общественного консенсуса? Так, временщики, даже если и сидят «в верхах» более четверти века. Когда консенсус есть, тогда не нужно пугать посягательством неких сил на суверенитет страны.





А как договариваться власти и обществу на деле, а не с помощью высоких слов о патриотизме? Довольно просто: сделать так, чтобы белорусские семьи и молодые люди, еще не вступившие в брак, видели перспективы для себя здесь, в Беларуси. И тут речь идет не только о решениях в сферах экономики, занятости, образования и социального обеспечения. Но также и об уважении власти к гражданам, когда голос граждан слышат и к нему действительно прислушиваются.









Владимир НОВОСЯД, председатель оргкомитета по созданию Партии свободы и прогресса:





- Временной отрезок формирования государственной независимости нашей страны сопоставим, наверное, с периодом правления Пилсудского. Помните, как Пилсудского называли? «Директором Польши». Что-то подобное происходит и у нас. Наверное, такие исторические периоды, направленные на формирование независимого государства, всегда завязаны на конкретную персону - на его харизму, на определенную степень авторитаризма. В принципе, наверное, Лукашенко можно сравнить с Пилсудским. Не будем вспоминать разные эпизоды карьеры Пилсудского, но Польша в итоге выстояла.





И не только Польша, но и страны Балтии - в каждой из них (за исключением Эстонии) был свой директор: Антанас Сметона - в Литве, Карлис Аугустс Вилхелмс Улманис - в Латвии. Названные персоны сыграли определенную роль в финальном формировании национальной государственности на территориях, которые обрели независимость после развала Российской империи. Думаю, роль Лукашенко, пожалуй, сопоставима.





Посмотрим, как дальше будет разворачиваться ситуация, удастся ли ему выстоять, способен ли он отстоять то, что получил в управление. Сомнения, риски всегда присутствуют. Но даже Европейские игры, которые многие называют голодными, показывают, что туризм и спорт очень даже политизированная форма пропаганды независимости. И я в принципе готов за это заплатить $35 - такую цену заплатил каждый гражданин Беларуси за организацию Европейских игр.