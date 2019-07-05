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Трагедия российского "Лошарика". Норвегии и Великобритании стоит задуматься?

06.07.2019 13:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Потерпевшая 1 июля аварию атомная подводная лодка АС-12 “Лошарик”, относящаяся к одному из наиболее засекреченных проектов ВМФ РФ, продолжает не только вызывать множество вопросов относительно своего прямого назначения в составе российского флота, причин аварии, но и цели нахождения в Баренцевом море на момент ЧП.

Трагедия российского "Лошарика". Норвегии и Великобритании стоит задуматься?
Причем, версий относительно миссии “Лошарика” становится не только больше с каждым днём, но и создается впечатление, что российские СМИ соревнуются в том, кто выдаст их больше. 

Вот и не удивительно, что наиболее популярные в российских СМИ сейчас версии катастрофы “Лошарика” озвучиваются в комплексе с выполнением весьма специфических работ, например, по размещению на дне Баренцева моря устройств предназначенных для борьбы с американской гидроакустической противолодочной системой SOSUS. 

По крайней мере, именно такую версию озвучила не только российская Lenta.ru , но и Военно-морской институт США.

Либо же, АС-12 занималась установкой аналога SOSUS, российской позиционной системы подводного наблюдения “Гармония”.

В свою очередь издание “Известия” придерживается версии учебного похода и исследования морского дна, течений и глубин. 


Но куда реалистичнее просто исследовательской миссии звучит версия отработки взаимодействия различных систем вооружений, в частности, имитация “Лошариком” подводной лодки проекта “Посейдон” с использованием лодки-носителя, такой как, например, БС-136 “Оренбург”. 

Именно этой версии событий придерживается издание “Красная звезда”. Точнее, придерживалось, поскольку на данный момент статья с сайта официального издания Министерства обороны РФ удалена. 

И это лишь наталкивает на мысль, что авторы “Красной звезды” и вправду сболтнули лишнего, не посовещавшись с начальством.

Тем не менее, практически все СМИ сходятся во мнении, что АС-12 была отнюдь не научной субмариной, а в её функции входило выполнение специфических операций в территориальных водах и исключительных экономических зонах других стран. В чьих территориальных водах? Очень интересный вопрос, равно как и сама версия!

Однако, общая черта у всех версий, которая просматривается сквозь напускной "туман", "Лошарик" и его экипаж, скорее всего, состоявший из офицеров морского спецназа России, направлялся выполнять какую-то секретную операцию или подготовительные мероприятия к ней.

Дело в том, что данная версия о спецоперации в чужих территориальных водах имеет под собой основание быть озвученной хотя бы потому, что Россия не единожды практиковала диверсионные операции, например, в водах Норвегии. 



Речь идет в данном случае о минировании нефтедобывающих платформ в акваториях Северного и Норвежского морей, осуществленное летом 1991 года командой боевых пловцов Балтийского флота доставленных к месту проведения операции гидрографическим судном “ГС-301”. Что интересно, экипаж “ГС-301” состоял из 15 человек. Об этом в контексте трагедии с экипажем "Лошарика" высказывается мнение ещё на одном российском ресурсе "Конт".

С учетом же того, насколько данное ЧП и миссия “Лошарика” покрыты завесой тайны, не стоит удивляться, если в реальности окажется, что миссия АС-12 носила весьма агрессивный характер по отношению к одному из морских соседей России.
 
 
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Потерпевшая 1 июля аварию атомная подводная лодка АС-12 “Лошарик”, относящаяся к одному из наиболее засекреченных проектов ВМФ РФ, продолжает не только вызывать...
 
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