Причем, версий относительно миссии “Лошарика” становится не только больше с каждым днём, но и создается впечатление, что российские СМИ соревнуются в том, кто выдаст их больше.





Вот и не удивительно, что наиболее популярные в российских СМИ сейчас версии катастрофы “Лошарика” озвучиваются в комплексе с выполнением весьма специфических работ, например, по размещению на дне Баренцева моря устройств предназначенных для борьбы с американской гидроакустической противолодочной системой SOSUS.





По крайней мере, именно такую версию озвучила не только российская Lenta.ru , но и Военно-морской институт США.





Либо же, АС-12 занималась установкой аналога SOSUS, российской позиционной системы подводного наблюдения “Гармония”.





В свою очередь издание “Известия” придерживается версии учебного похода и исследования морского дна, течений и глубин.









Но куда реалистичнее просто исследовательской миссии звучит версия отработки взаимодействия различных систем вооружений, в частности, имитация “Лошариком” подводной лодки проекта “Посейдон” с использованием лодки-носителя, такой как, например, БС-136 “Оренбург”.





Именно этой версии событий придерживается издание “Красная звезда”. Точнее, придерживалось, поскольку на данный момент статья с сайта официального издания Министерства обороны РФ удалена.





И это лишь наталкивает на мысль, что авторы “Красной звезды” и вправду сболтнули лишнего, не посовещавшись с начальством.





Тем не менее, практически все СМИ сходятся во мнении, что АС-12 была отнюдь не научной субмариной, а в её функции входило выполнение специфических операций в территориальных водах и исключительных экономических зонах других стран. В чьих территориальных водах? Очень интересный вопрос, равно как и сама версия!





Однако, общая черта у всех версий, которая просматривается сквозь напускной "туман", "Лошарик" и его экипаж, скорее всего, состоявший из офицеров морского спецназа России, направлялся выполнять какую-то секретную операцию или подготовительные мероприятия к ней.





Дело в том, что данная версия о спецоперации в чужих территориальных водах имеет под собой основание быть озвученной хотя бы потому, что Россия не единожды практиковала диверсионные операции, например, в водах Норвегии.













Речь идет в данном случае о минировании нефтедобывающих платформ в акваториях Северного и Норвежского морей, осуществленное летом 1991 года командой боевых пловцов Балтийского флота доставленных к месту проведения операции гидрографическим судном “ГС-301”. Что интересно, экипаж “ГС-301” состоял из 15 человек. Об этом в контексте трагедии с экипажем "Лошарика" высказывается мнение ещё на одном российском ресурсе "Конт".





С учетом же того, насколько данное ЧП и миссия “Лошарика” покрыты завесой тайны, не стоит удивляться, если в реальности окажется, что миссия АС-12 носила весьма агрессивный характер по отношению к одному из морских соседей России.